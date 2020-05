An der Weser – Von Franz von Dingelstedt

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

An der Weser

Hier hab‘ ich so manches liebe Mal

Mit meiner Laute gesessen,

Hinunterblickend ins weite Tal,

Mein selbst und der Welt vergessen.

|: Und um mich klang es so froh und so hehr,

Und über mir tagt es so helle

Und unten brauste das ferne Wehr

Und der Weser blitzende Welle. 😐

Wie liebender Sang aus geliebtem Mund,

So flüstert es rings durch die Bäume,

Und aus des Tales off’nem Grund

Begrüßten mich nickende Träume.

|: Und um mich klang es so froh und so hehr,

Und über mir tagt es so helle

und unten brauste das ferne Wehr

Und der Weser blitzende Welle. 😐

Da sitz‘ ich aufs Neue und spähe umher

Und lausche hinauf und hernieder.

Die holden Weisen rauschen nicht mehr,

Die Träume kehren nicht wieder.

|: Die süßen Bilder wie weit, wie weit!

Wie schwer der Himmel, wie trübe!

Fahr wohl, fahr wohl du selige Zeit!

Fahrt wohl, ihr Träume der Liebe! 😐

Franz von Dingelstedt (1814 – 1881)