Ballade – Von Ernst Moritz Arndt

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Ballade

Und die Sonne machte den weiten Ritt



Um die Welt,Und die Sternlein sprachen: »Wir reisen mitUm die Welt«;Und die Sonne, sie schalt sie: »Ihr bleibt zu Haus!Denn ich brenn euch die goldnen Äuglein ausBei dem feurigen Ritt um die Welt.«

Und die Sternlein gingen zum lieben Mond

In der Nacht,

Und sie sprachen: »Du, der auf Wolken thront

In der Nacht,

Laß uns wandeln mit dir, denn dein milder Schein,

Er verbrennet uns nimmer die Äugelein.«

Und er nahm sie, Gesellen der Nacht.

Nun willkommen, Sternlein und lieber Mond,

In der Nacht!

Ihr versteht, was still in dem Herzen wohnt

In der Nacht.

Kommt und zündet die himmlischen Lichter an,

Dass ich lustig mit schwärmen und spielen kann

In den freundlichen Spielen der Nacht.

Ernst Moritz Arndt (1769 – 1860)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!