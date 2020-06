Birkenlegendchen – Von Börries Freiherr von Münchhausen

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Birkenlegendchen

Birke, du schwankende, schlanke,

wiegend am blaßgrünen Hag,

lieblicher Gottesgedanke

vom dritten Schöpfungstag!

Gott stand und formte der Pflanzen

Endlos wuchernd Geschlecht,

Schuf die Eschen zu Lanzen,

Weiden zum Schildgeflecht.

Gott schuf die Nessel zum Leide,

Alraunenwurzeln zum Scherz,

Gott schuf die Rebe zur Freude,

Gott schuf die Distel zum Schmerz.

Mitten in Arbeit und Plage

hat er ganz leise gelacht,

als an den sechsten der Tage,

als er an Eva gedacht.

Sinnend in göttlichen Träumen

gab seine Schöpfergewalt

von den mannhaften Bäumen

einem die Mädchengestalt.

Göttliche Hände im Spiele

lockten ihr blonden das Haar,

daß ihre Haut ihm gefiele,

seiden und schimmernd sie war. –

Biegt sie und schmiegt sie im Winde

fröhlich der Zweiglein Schwarm,

wiegt sie, als liegt ihr ein Kinde

frühlingsglückselig im Arm.

Birke, du mädchenhaft schlanke,

schwankend am grünenden Hag,

lieblicher Gottesgedanke

vom dritten Schöpfungstag!

Börries Freiherr von Münchhausen (1874 – 1945)