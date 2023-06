Das Kind in mir – von Renate Lilge-Stodieck 

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Die in Berlin lebende Autorin Renate Lilge-Stodieck beschreibt in Ihrem Buch „Sein – Die Kunst des Annehmens“ wie Sie als Jugendbotschafterin nach Indien fuhr. Bei der Begegnung mit dem damaligen Vizepräsidenten Radakrishnan erzählt dieser über seine Zeit in britischer Gefangenschaft: „Sogar dort hatte ich nie das Gefühl, dass der Höchste mich verlassen hätte.“ Für Lilge-Stodieck der wichtigste Satz der Reise.

Das Kind in mir

Du nahmst mich



bei der Handganz leise nurund gingst mit mirins Wunderlandder atmenden Natur.Am Wiesensaum,nicht weit vom Bach,

lagen wir bäuchlings

und schlüpften, nein,

schwangen uns hinein

in Strauch

und Bach

und Wiese

mit unserm ganzen Sein.

Zwei Kinder, so lagen wir

inmitten von wimmelndem Getier.

Waren die hungrigen Vögel

im Neste, suchten als Vogeleltern

das Beste für unsere Brut.

Ah, tat das gut,

in der Sonnenwärme

zu liegen und als Adler

durch die Lüfte zu fliegen,

als Saft in den Bäumen

aufwärts zu steigen,

und als Duft im Kelche

der Blüte zu bleiben.

Das alles danke ich dir,

Kind in mir.

Behutsam nahmst du mich

bei der Hand und ich folgte dir

in dein Wunderland.

Renate Lilge-Stodieck