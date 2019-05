Das Rosen-Innere – Von Rainer Maria Rilke

Das Rosen-Innere

Wo ist zu diesem Innen

Ein Außen? Auf welches Weh

Legt man solches Linnen?

Welche Himmel spiegeln sich drinnen

In dem Binnensee

Dieser offenen Rosen,

Dieser sorglosen, sieh:

Wie sie lose im Losen

Liegen, als könnte nie

Eine zitternde Hand sie verschütten.

Sie können sich selber kaum

Halten; viele ließen

Sich überfüllen und fließen

Über von Innenraum

In die Tage, die immer

Voller und voller sich schließen,

Bis der ganze Sommer ein Zimmer

Wird, ein Zimmer in einem Traum.

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926)