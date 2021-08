Der Blinde und der Lahme – Von Christian Fürchtegott Gellert

Vereint wirkt also dieses Paar, was einzeln keinem möglich war. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Der Blinde und der Lahme

Von ungefähr muß einen Blinden



Ein Lahmer auf der Straße finden,Und jener hofft schon freudenvoll,Daß ihn der andre leiten soll.

Dir, spricht der Lahme, beizustehn?

Ich armer Mann kann selbst nicht gehn;

Doch scheints, daß du zu einer Last

Noch sehr gesunde Schultern hast.

Entschließe dich, mich fortzutragen:

So will ich dir die Stege sagen:

So wird dein starker Fuß mein Bein,

Mein helles Auges deines sein.

Der Lahme hängt mit seiner Krücken

Sich auf des Blinden breiten Rücken.

Vereint wirkt also dieses Paar,

Was einzeln keinem möglich war.

Du hast das nicht, was andre haben,

Und andern mangeln deine Gaben;

Aus dieser Unvollkommenheit

Entspringet die Geselligkeit.

Wenn jenem nicht die Gabe fehlte,

Die die Natur für mich erwählte:

So würd er nur für sich allein,

Und nicht für mich, bekümmert sein.

Beschwer die Götter nicht mit Klagen!

Der Vorteil, den sie dir versagen

Und jenem schenken, wird gemein,

Wir dürfen nur gesellig sein.

Christian Fürchtegott Gellert (1715 – 1769)

