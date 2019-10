Der Kuckuck – Von Christian Fürchtegott Gellert

Der Kuckuck

Der Kuckuck sprach mit einem Star,

Der aus der Stadt geflohen war.

Was spricht man, fing er an zu schreien,

Was spricht man in der Stadt von unsern Melodeien?

Was spricht man von der Nachtigall?

»Die ganze Stadt lobt ihre Lieder.«

Und von der Lerche? rief er wieder.

»Die halbe Stadt lobt ihrer Stimme Schall.«

Und von der Amsel? fuhr er fort.

»Auch diese lobt man hier und dort.«

Ich muss dich doch noch etwas fragen:

Was, rief er, spricht man denn von mir?

Das, sprach der Star, das weiß ich nicht zu sagen;

Denn keine Seele redt von dir.

So will ich, fuhr er fort, mich an dem Undank rächen,

Und ewig von mir selber sprechen.

Christian Fürchtegott Gellert (1715- 69)