Der neidische Mond – Von Anna Ritter

Der neidische Mond

Nun küsse mich, ich halte still,

Du lieber, lieber Mann,

Und zieht der Mond ein schief Gesicht –

Was geht’s den Mond wohl an!

Ich glaube gar, den alten Herrn

Plagt nur der blasse Neid:

Der ginge lieber auch zu Zwei’n

Durch seine Ewigkeit.

Anna Ritter (1865 – 1921)