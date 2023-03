Der Tanzbär – von Gotthold Ephraim Lessing

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

Ein Tanzbär war der Kett‘ entrissen,

Kam wieder in den Wald zurück,

Und tanzte seiner Schar ein Meisterstück

Auf den gewohnten Hinterfüßen.

»Seht«, schrie er, »das ist Kunst; das lernt man in der Welt.

Tut mir es nach, wenn’s euch gefällt,

Und wenn ihr könnt!« »Geh«, brummt ein alter Bär,

»Dergleichen Kunst, sie sei so schwer,

Sie sei so rar sie sei!

Zeigt deinen niedern Geist und deine Sklaverei.«

Ein großer Hofmann sein,

Ein Mann, dem Schmeichelei und List

Statt Witz und Tugend ist;

Der durch Kabalen steigt, des Fürsten Gunst erstiehlt,

Mit Wort und Schwur als Komplimenten spielt,

Ein solcher Mann, ein großer Hofmann sein,

Schließt das Lob oder Tadel ein?