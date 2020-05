Nun danket alle Gott – Von Johann Crüger

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Nun danket alle Gott

mit Herzen, Mund und Händen.

Der große Dinge tut

an uns und allen Enden,

Der uns von Mutterleib

und Kindesbeinen an

Unzählig viel zu gut

bis hierher hat getan.

Der ewig reiche Gott

woll uns in unserm Leben

Ein immer fröhlich Herz

und edlen Frieden geben

Und uns in seiner Gnad

erhalten fort und fort

Und uns aus aller Not

erlösen hier und dort.

Lob, Ehr und Preis sei Gott,

dem Vater und dem Sohne

Und Gott, dem Heilgen Geist

im höchsten Himmelsthrone,

ihm, dem dreieinen Gott,

wie es im Anfang war

Und ist und bleiben wird

so jetzt und immerdar.

Johann Crüger