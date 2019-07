Sonnenkind – Von Renate Lilge-Stodieck

Sonnenkind

Nein, ich will mich nicht

in dein Leben begeben,

will dir nur helfen,

den Schatz zu heben,

der in dir verborgen

hinter viel Mühsal,

Kummer und Sorgen.

Will dir nur helfen,

das Lachen zu wecken,

auch das kannst du

vor mir nicht verstecken.

Will nur helfen,

alle Scham zu vertreiben,

denn dann wird nur

die Freude noch bleiben,

dass du bist, wie du bist,

tanzendes Kind

im Sonnenlicht.

Sprich uns von dir,

das wird uns entzücken,

was du fühlst, siehst,

riechst und schmeckst,

wenn du ganz leise

die Schmetterlinge

schreckst.

Komm, Sonnenkind,

tanze im Wind

Renate Lilge-Stodieck

Aus „SEIN – Die Kunst des Annehmens“