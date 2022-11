Trübes Wetter – Von Gottfried Keller

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Trübes Wetter

Es ist ein stiller Regentag,



So weich, so ernst, und doch so klar,Wo durch den Dämmer brechen magDie Sonne weiß und sonderbar.

Ein wunderliches Zwielicht spielt

Beschaulich über Berg und Tal;

Natur, halb warm und halb verkühlt,

Sie lächelt noch und weint zumal.

Die Hoffnung, das Verlorensein

Sind gleicher Stärke in mir wach;

Die Lebenslust, die Todespein,

Sie ziehn auf meinem Herzen Schach.

Ich aber, mein bewusstes Ich,

Beschau das Spiel in stiller Ruh,

Und meine Seele rüstet sich

Zum Kampfe mit dem Schicksal zu.

Gottfried Keller (1819 – 1890)