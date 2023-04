Über den Bergen von Carl Hermann Busse

Aus der Reihe Epoch Times – Carl Hermann Busse (1872 - 1918) war ein deutscher Literaturkritiker und Lyriker. Das Gedicht Über den Bergen (山のあなた, Yama no Anata) ist in Japan durch die Anthologie Kaichō on von Ueda Bin aus dem Jahr 1905 (zuletzt 2010 wieder veröffentlicht) auch heute noch bekannt.

Über den Bergen

Über den Bergen, weit zu wandern,

Sagen die Leute, wohnt das Glück,

Ach und ich ging im Schwarme der andern,

Kam mit verweinten Augen zurück.

Über den Bergen, weit, weit drüben,

Sagen die Leute, wohnt das Glück…

Carl Hermann Busse (1872 – 1918)