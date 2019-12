Weißt du, wieviel Sternlein stehen – Von Wilhelm Hey

Weißt du, wieviel Sternlein stehen

an dem blauen Himmelszelt?

Weißt du, wieviel Wolken gehen

weithin über alle Welt?

Gott, der Herr, hat sie gezählet,

daß ihm auch nicht eines fehlet

an der ganzen großen Zahl,

an der ganzen großen Zahl.

Weißt du, wieviel Mücklein spielen

in der heißen Sonnenglut?

Wieviel Fischlein auch sich kühlen

in der hellen Wasserflut?

Gott, der Herr, rief sie mit Namen,

daß sie all ins Leben kamen,

daß sie nun so fröhlich sind,

daß sie nun so fröhlich sind.

Weißt du, wieviel Kinder frühe

stehn aus ihren Bettlein auf,

daß sie ohne Sorg und Mühe

fröhlich sind im Tageslauf?

Gott im Himmel hat an allen

seine Lust, sein Wohlgefallen,

Kennt auch dich und hat dich lieb.

Kennt auch dich und hat dich lieb.

Wilhelm Hey 1837 (1789 – 1854)