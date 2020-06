US-Soulsängerin Bonnie Pointer im Alter von 69 Jahren gestorben

Die US-Soul- und R&B-Sängerin Bonnie Pointer ist tot. Das Gründungsmitglied der Pointer Sisters starb im Alter von 69 Jahren. Sie hatte die Gruppe zusammen mit ihren Schwestern gegründet, startete aber bereits Mitte der siebziger Jahre eine Solokarriere.

Bonnie Pointer begann ihre musikalische Karriere in Kindesjahren, als sie zusammen mit ihren drei Schwestern Anita, Ruth und June im Gospel-Chor der Kirche ihres als Prediger tätigen Vaters im kalifornischen Oakland sang. Die Schwestern hatten dann in den siebziger Jahren eine Serie von Hits.

1975 gewannen die Pointer Sisters einen Grammy für den Song „Fairytale“, den Bonnie Pointer zusammen mit ihrer Schwester Anita geschrieben hatte. Der Song wurde später von Elvis Presley gecovert.

Bonnie Pointer verließ die Gruppe jedoch bereits Mitte der siebziger Jahre, um eine Solo-Karriere beim legendären Motown-Label zu starten. Die Pointer Sisters hatten ohne sie noch mehrere weitere Hits und gewannen zwei weitere Grammys. Bonnie Pointers größter Hit als Solo-Künstlerin war „Heaven Must Have Sent You“ von 1978. (afp)

