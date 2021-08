Wie lernen Kinder Verantwortung?

Beautiful young woman and child girl little helper are having fun and smiling while doing laundry at home.

Sie wollen nicht nur eine Führungskraft in einem Unternehmen sein, sondern auch Kinder erziehen, die in der Lage sind, das Gleiche – oder sogar etwas Besseres – für sich selbst zu erreichen? Das Problem ist natürlich, dass bei den 16-Stunden-Tagen, die Ihr Unternehmen Ihnen manchmal abverlangt, die Zeit für die Familie auf der Strecke bleiben kann.

Das ist verständlich, aber leider nicht gesund. Denken Sie darüber nach: Die Zeit mit Ihren Kindern ist begrenzt und die Kinder sind schnell erwachsen. Mit einem Wimpernschlag sind sie erwachsen geworden und haben ihr eigenes Leben. Sie hätten dann viel verpasst, wenn Sie nicht aktiv an ihrem Leben teilgenommen haben.

Die Kunst besteht darin, Wege zu finden, wie Sie Ihre Familie in Ihr gesamtes Leben einbeziehen können, selbst wenn Sie sich Ihrem Unternehmen widmen. Wenn ich auf die Erziehung meiner Kinder zurückblicke, sehe ich viele Schlüsselpunkte, die meinen Kindern dabei geholfen haben, sich zu verantwortungsvollen und erfolgreichen Erwachsenen zu entwickeln. Im Folgenden sind einige davon.

1. Halten Sie Ihr Wort

Wenn Sie sagen, dass Sie etwas tun, dann tun Sie es auch. Machen Sie keine Androhungen oder leeren Versprechungen, die Sie nicht einhalten können. Kinder brauchen Stabilität und sollen sich nicht fragen, wie ihre Mutter oder ihr Vater in neuen Situationen wohl reagieren wird. Sagen Sie ihnen nicht, dass Sie ihnen ihr Spielzeug wegnehmen werden und nehmen dann beispielsweise nur das Feuerwehrauto weg. Erklären Sie ihnen lieber, dass sie keine Spielzeit haben werden und stattdessen der Mama bei der Wäsche helfen müssen.

Hüten Sie sich davor, die Kinder den ganzen Samstag lang in ihr Zimmer zu verdonnern bis es sauber ist, nur weil sie es nicht aufräumen wollen. Damit bestrafen Sie auch sich selbst! Drohen Sie Strafen nur an, die Sie auch durchzusetzen bereit sind. Manchmal ist es sogar besser, überhaupt nicht zu drohen, sondern nur konsequent zu sein und eine vorhersehbare Konsequenz zu nennen. Tun Sie, was Sie sagen, und sagen Sie, was Sie auch meinen, jedes Mal. Wenn Ihre Kinder wissen, was sie von Ihnen als Elternteil erwarten können, werden Sie bemerken, dass sich die Kinder viel wohler fühlen und Ihnen mit Ehrlichkeit und Respekt begegnen. Das verleiht ihnen Stabilität und lehrt sie, dass es wichtig ist, sein Wort zu halten, auch wenn es schwierig erscheint.

Seien Sie zudem verlässlich, wenn es darum geht, Zeit mit ihnen zu verbringen, indem Sie das gemeinsame Familienessen zur Priorität machen. Wenn Sie sich die Mühe machen, gemeinsam mit Ihrer Familie zu Abend zu essen, haben Sie eine verlässliche Stunde Zeit, um sich mit allen auszutauschen. Nutzen Sie diese täglich eingeplante gemeinsame Zeit. Die Anwesenheit beim Abendessen vermittelt Ihren Kindern auch Wertschätzung und Integrität, da sie erkennen, dass Sie Ihre Versprechen einhalten.

2. Nehmen Sie die Kinder mit zur Arbeit

Wenn Ihr Geschäft Sie von den Kindern wegzieht, sollten Sie Ihre Kinder stärker in Ihr Geschäft einbinden. Lassen Sie sie den Boden fegen, Kartons zusammenstellen oder Tische abräumen. Wenn Sie ihnen mehr Verantwortung übertragen möchten, lassen Sie sie Bestellungen verpacken oder Daten eingeben. Fangen Sie damit an, wenn die Kinder noch klein sind. Wenn sie dann die Schule abgeschlossen haben, werden sie wertvolle Erfahrungen im Versand, im Wareneingang, in der Produktion, in der Büroverwaltung und im IT-Bereich gesammelt haben – also in einer Vielzahl von verschiedenen Jobs.

Wie kann man auf die Frage „Was willst du werden, wenn du groß bist?“ antworten, wenn man noch nichts ausprobiert hat? Als ich jung war, hatte meine Mutter einen Friseursalon, und ich half ihr, Termine zu vereinbaren und Produkte an ihre Kunden zu verkaufen – eine Erfahrung, die mich lehrte, gut mit Menschen umzugehen. Das habe ich bei meinen Kindern auch gemacht und jetzt, als Erwachsene, gibt es bei ihnen keine Misserfolge. Nicht, weil sie nie versagen, sondern weil es mindestens zehn andere Jobs gibt, die sie machen könnten. Sie haben gelernt, sich anzupassen, ohne wirkliche Rückschläge zu erleiden.

3. Übertragen Sie ihnen Verantwortung auch außerhalb des Geschäfts

Ein Kind dazu bringen zu wollen, etwas zu tun, was es gar nicht möchte, gleicht in etwa dem, einen eckigen Pflock in ein rundes Loch stecken zu wollen. Lassen Sie stattdessen Kinder ihre Leidenschaften entdecken, indem Sie ihnen Verantwortung im Haushalt übertragen.

Lassen Sie sie helfen, einen Reifen zu wechseln oder das Auto zu waschen. Vielleicht machen sie es nicht so gut, wie Sie es sich vorstellen, aber es geht darum, dass sie ihre Erfahrungen sammeln und ihre Talente auf ganz natürliche Weise zum Vorschein kommen. Wenn sie dann etwas gerne machen, werden sie beim nächsten Mal darum bitten, es wieder machen zu dürfen.

Je mehr Sie den Wunsch der Kinder fördern, sich in einem bestimmten Bereich weiterzuentwickeln, desto mehr Fähigkeiten werden sie erlangen. Sobald Sie herausgefunden haben, was Ihr Kind gerne macht, lassen Sie es das tun.

Vielleicht mögen sie es ja, Ihnen beim Einpacken der Lebensmittel im Supermarkt zu helfen. Dann sollten Sie in Erwägung ziehen, den Marktleiter zu fragen, ob die Möglichkeit bestehe, Ihr Kind als Einpackhilfe einzustellen.

Es ist zwar keine glamouröse Position, aber das könnte begünstigen, dass er oder sie eines Tages mal einen Lebensmittelladen leitet. Es gibt viele verschiedene Fähigkeiten zu erlernen, die Ihrem Kind dabei helfen, selbst herauszufinden, was es gerne tut und wie es das am besten kann.

4. Helfen Sie ihnen, den Wert ihres Einsatzes zu erkennen

Kinder mitarbeiten zu lassen ist toll, ist aber nur die halbe Miete. Sie müssen sie für ihren Einsatz belohnen. Dadurch lernen sie, ihre Arbeit wertzuschätzen. Das kann in vielen Formen geschehen – mit Geld, aber auch mit Preisen, Ausflügen oder dem Versprechen, mit ihnen Lieblingsaktivitäten zu unternehmen.

Mit Blick auf die Verlässlichkeit ist es für Sie als Eltern natürlich am wichtigsten, dass Sie Ihre Zusagen einhalten.

Nehmen wir als Beispiel meine Enkelin. Nichts liebt sie mehr, als auf meinem Motorrad mitzufahren. Nach ein paar Tagen schlechten Benehmens versprach ich ihr eine Ausfahrt mit dem Motorrad, wenn sie sich den ganzen Tag gut benehmen würde. Und siehe da – perfektes Benehmen, drei Tage in Folge. Am dritten Tag war ich etwas müde, aber ich habe mein Versprechen eingehalten.

Selbst wenn Sie Ihrem Kind ein Spielzeug für drei Euro kaufen, das am Ende sowieso kaputtgeht, ist das eine Anerkennung seiner Bemühungen und bedeutet ihm viel. Kinder, die den Wert ihrer Bemühungen zu schätzen wissen, wachsen zu Erwachsenen heran, die wissen, wie man gute Investitionen tätigt.

Die Quintessenz

Es ist nie zu früh, Ihren Kindern den Wert harter Arbeit zu vermitteln. Geben Sie ihnen die nötigen Werkzeuge an die Hand, sobald sie in der Lage sind, damit richtig umzugehen. Sie werden sicherlich Fehler machen, aber jeder Misserfolg wird sie dem Erfolg näher bringen, wenn sie weiter daran arbeiten, das zu erreichen, was sie sich vorgenommen haben. Wenn Kinder diese Lektionen schon in jungen Jahren lernen, werden sie sich mit größerer Wahrscheinlichkeit daran erinnern und sie bis ins Erwachsenenalter und in ihre berufliche Laufbahn mitnehmen.

Werfen Sie Ihren Kindern die Arbeitsmittel auch nicht einfach hin. Nehmen Sie sich die Zeit, ihnen zu zeigen, wie man sie benutzt. Geben Sie ein Beispiel. Lassen Sie sie dann versuchen, das, was sie von Ihnen gelernt haben, anzuwenden. Auch wenn es sich unbequem anfühlt oder Sie das Gefühl haben, dass die Dinge schneller erledigt wären, wenn Sie sie selbst erledigen würden, müssen Sie die egoistische Tendenz unterdrücken, auf den Beitrag Ihres Kindes zu verzichten, nur damit Sie etwas effizienter erledigen können.

Wenn Ihr Kind das Geschirr abspült und es danach noch immer etwas schmutzig ist, spülen Sie es später erneut, wenn das Kind es nicht mitbekommt. Wenn Ihr Kind zu lange braucht, einen Reifen zu wechseln, lassen Sie es die Aufgabe dennoch zu Ende bringen. Kinder, die das Gefühl haben, etwas beitragen zu dürfen, gewinnen an Selbstvertrauen und sind bereit, auch als Erwachsene ihren Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. Je mehr Sie sie ermutigen und ihnen die Möglichkeit geben, zu helfen und ihnen beibringen, wie sie erfolgreich sein können, indem Sie selbst die richtigen Werte und Verhaltensweisen vorleben, desto weiter werden Ihre Kinder kommen, egal welchen Beruf sie später wählen.

Zum Autor: Chris Estey ist Unternehmensgründer und Geschäftsführer von Private Label Skincare Florida.

