Tiere Polizei entfernt jungen Wolf aus dem Keller eines Wohnhauses in Görlitz

Am 30.12.2019 sprang ein Wolf durch ein Kellerfenster in ein Wohnhaus in Görlitz. Das Jungtier habe „sich mit Sicherheit verirrt“, sagt Wolfsexpertin Gesa Kluth. Von diesem gehe nicht automatisch eine Gefahr aus.