Bundesarbeitsgericht bestätigt Kündigung wegen gefälschter Corona-Bescheinigung

Während der Corona-Pandemie durften Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Beschäftigte entlassen, die eine gefälschte Bescheinigung zur Corona-Impfung vorgelegt hatten. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt bestätigte mit zwei am Freitag veröffentlichten Urteilen die Kündigung einer Pflegehelferin und einer Krankenschwester durch ein Krankenhaus in Schleswig-Holstein. (Az. 2 AZR 55/23 und 2 AZR 66/23)