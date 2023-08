Ein Toter nach Blitzeinschlag in Baden-Württemberg

Nach einem Blitzeinschlag in einen Baum ist in Baden-Württemberg ein Mensch gestorben. Das Unglück ereignete sich auf dem Gelände eines Ausflugslokals in Unterensingen südöstlich von Stuttgart.

Wie die Polizei in Reutlingen mitteilte, starb ein 35-jähriger Mann am Sonntag, nachdem er am Vortag mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert worden war. Der Blitz war am Samstagnachmittag in einen Baum auf dem Gelände eines Ausflugslokals in Unterensingen südöstlich von Stuttgart eingeschlagen.

Eine bei dem Unglück ebenfalls verletzte 43-jährige Frau befindet sich der Polizei zufolge weiterhin in Lebensgefahr, ein verletzter Elfjähriger werde stationär behandelt. Vor dem Blitzeinschlag hatten wegen eines Gewitters rund 15 Menschen Schutz in einer Scheune gesucht. Sechs Menschen saßen jedoch noch an einer Biertischgarnitur unter einem Baum, als der Blitz in diesen einschlug.

Eine 40-jährige Frau erlitt ebenfalls Verletzungen, die jedoch nicht lebensgefährlich sind. Ihre beiden Kinder, ein vierjähriger Junge und ein knapp elf Monate altes Mädchen, erlitten einen Schock. Sie saßen offenbar in einem Fahrradanhänger, als der Blitz einschlug.

Wie der SWR berichtete, waren Rettungskräfte nach dem Unglück mit einem Großaufgebot vor Ort. Unter anderem seien vier Notärzte, ein Rettungshubschrauber sowie ein Notfallnachsorgedienst zur Betreuung von Ersthelfern und Augenzeugen im Einsatz gewesen.(afp)