Schock: Rentnerin aus Sachsen-Anhalt um 200.000 Euro betrogen

Eine 74-Jährige in Halle ist auf Telefonbetrüger reingefallen. Um für eine Verwandte vermeintlich in Untersuchungshaft die Kaution zu stellen, übergab sie 200.000 Euro an einen Unbekannten in Halle.

Eine 74-jährige Frau aus Sachsen-Anhalt hat am Freitagnachmittag 200.000 Euro Bargeld an Betrüger übergeben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei die Geschädigte aus Zwintschöna zuvor von einer ihr unbekannten Frau angerufen worden. Diese habe ihr mitgeteilt, dass eine Verwandte in einen Unfall verwickelt worden wäre, in Untersuchungshaft sitze und eine Kaution fällig sei.

In weiteren Telefonaten, so ein Polizeisprecher gegenüber MDR Sachsen-Anhalt, habe die Betrügerin der Rentnerin erklärt, wo und an wen sie das Geld übergeben soll. Die Anruferin habe nach Angaben der betrogenen Frau einen Akzent gehabt.

Die 74-Jährige hat das Geld an einen Übergabeort in Halle gebracht und dort einem unbekannten Mann übergeben.

Zweifel erst nach Geldübergabe

Wie der MDR weiter berichtete, seien bei der Rentnerin erst nach der Geldübergabe, als sie schon wieder in Zwintschöna war, erste Zweifel aufgekommen.

Deshalb habe sie ihre vermeintlich inhaftierte Schwägerin angerufen, um sich zu versichern. Am Telefon meldete sich allerdings nicht die weibliche Stimme mit Akzent, mit der die Rentnerin die Geldübergabe vereinbart hatte, sondern ihre richtige Schwägerin. Als diese nichts von den 200.000 Euro wusste, merkte die 74-Jährige, dass sie um ihre Ersparnisse betrogen wurde.

Die Polizei warnt immer wieder eindringlich vor solchen Betrugsmaschen und rät dazu, die Angehörigen selbst zu kontaktieren oder im Zweifel die Polizei anzurufen. (dpa/il)