Schwerer Unfall auf Autobahn 94: Mindestens sieben Tote mit Schleuserfahrzeug

Landkreis Mühldorf am Inn

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Schleuserfahrzeug sind auf der Autobahn 94 in Oberbayern mindestens sieben Menschen getötet worden. Viele Rettungskräfte sind vor Ort.

Im Landkreis Mühldorf am Inn ist es heute morgen gegen 3:15 Uhr auf der Autobahn 94 zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Toten und Verletzten gekommen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf Höhe der Anschlussstelle Waldkraiburg/Ampfing. Es sei „ein hohes Kräfteaufgebot vor Ort“. Die Autobahn sei in Fahrtrichtung München voll gesperrt.

Wie die Polizei in Rosenheim am Freitag Morgen mitteilte, wurden zudem mehrere weitere Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Demnach verunglückte der Transporter mit mehr als 20 Menschen an Bord auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle.

Wie die lokale Medien das Polizeipräsidium Oberbayern zitirten, war ein mutmaßliches Schleuserfahrzeug zuvor einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei aufgefallen. Der Fahrer eines Mercedes Vito hatte daraufhin sein Fahrzeug stark beschleunigt und sich einer Kontrolle entzogen. An der Anschlussstelle Ampfing/Waldkraiburg kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verunfallte infolgedessen schwer. Ein Staatsanwalt übernahm vor Ort die Sachleitung zu den Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts, die der Kriminalpolizei übertragen wurden. (dpa)