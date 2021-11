Warum einige US-Mediziner lieber ihren Job verlieren, als geimpft zu werden

In den USA gilt eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Viele weigerten sich, sich impfen zu lassen, wodurch sie ihre Arbeit verloren. Doch was bewog sie zu dieser Entscheidung? Wir fragten nach.

Obwohl die COVID-19-Impfstoffe als sicher und wirksam angepriesen werden, wollen viele Beschäftigte des Gesundheitswesens in den USA sich nicht impfen lassen. Big-Tech-Firmen zensieren diejenigen, die offen über ihre Bedenken sprechen, oder werfen sie von ihren Plattformen.

Einige Krankenschwestern und Ärzte weigern sich, sich impfen zu lassen, selbst wenn sie dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Epoch Times fragte einige der Angehörige des Gesundheitsberufes, warum sie sich nicht impfen lassen wollen.

„Vollständig informierte Zustimmung ist unmöglich“

Emily Nixon ist eine examinierte Krankenschwester, die seit 18 Jahren im Gesundheitswesen arbeitet. Als ihr Arbeitgeber, „MaineHealth“, ankündigte, eine Impfpflicht einzuführen, gründete sie sofort die Gruppe „The Coalition for Healthcare Workers Against Medical Mandates“ (zu Deutsch etwa: „Die Koalition von Angehörigen des Gesundheitsberufs gegen medizinische Mandate“) und reichte eine Klage ein.

„Tausende von Beschäftigten des Gesundheitswesens verloren ihre Arbeitsplätze oder werden sie verlieren. Die ohnehin schon schwache Infrastruktur des Gesundheitswesens in Maine wird diesen verheerenden Verlust an Personal nicht verkraften. Leben werden verloren gehen. Die Versorgung wird bereits rationiert. Wir erlebten in diesem Staat einen Medienblackout“, sagt Nixon.

„Ich bin eine intelligente, gesunde und fähige medizinische Fachkraft, die sich hervorragend um sich selbst kümmert. Es ist eine Beleidigung, von mir zu erwarten, dass ich eine Injektion unbekannter Substanz und Wirksamkeit annehme und den großartigen Menschen, die ich betreue, als Beispiel diene, ihre Vollmacht an Pharma-Konzerne – verurteilten Schwerverbrecher – abzutreten, um ein Pflaster auf die klaffende Wunde der Realität zu kleben.“

„Es ist skrupellos, eine Impfpflicht ohne Ausnahmegenehmigungen einzuführen, insbesondere wenn es sich um ein brandneues medizinisches Produkt handelt, das sich noch im ersten Jahr der Erprobung befindet. Über Ansteckungen von Geimpften wird nicht ordnungsgemäß berichtet. Wir wissen, dass dieser Impfstoff ‚undicht‘ ist. Die Sicherheit und Wirksamkeit dieses Impfstoffs ist nicht erwiesen. Es gibt andere sichere und alternative Behandlungsmethoden. Ohne langfristige, unvoreingenommene Daten ist es unmöglich, eine vollständig informierte Zustimmung zu geben. Die Bedrohung unserer Arbeitsplätze ist unverhohlene Nötigung. Unser gottgegebenes Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung wurde mit diesen Vorschriften ausgehebelt, und das werden wir nicht hinnehmen“, so Nixon.

„Es gibt Nebenwirkungen“

Jaclyn Zubiate, die für „Southern Maine Health Care“ arbeitete, liebte ihre Arbeit als Krankenschwester.

„Ich habe mich nicht impfen lassen, obwohl ich deswegen meinen Job verlieren werde … Mit den Daten, die wir haben, wissen wir, dass die Überlebensrate [nach einer COVID-Infektion] ziemlich hoch ist. In den letzten 18 Monaten habe ich nur einen Patienten mit Atembeschwerden in die Notaufnahme geschickt. COVID unterscheidet sich nicht groß von anderen Viren, die andere Krankheiten verursachen, gegen die wir Impfstoffe haben. Warum sollte ich einen Impfstoff gegen etwas mit einer 99-prozentigen Überlebensrate brauchen, das sich nicht von anderen Sachen unterscheidet?“, fragt sich Zubiate.

„Angestellte im Gesundheitswesen lassen sich nicht impfen, weil sie wissen, dass es Nebenwirkungen gibt. In der Notfallversorgung habe ich Myokarditis, Zellulitis, [und] ungewöhnliche neurologische Symptome neben einer Vielzahl anderer Nebenwirkungen gesehen. Ich habe Menschen gesehen, die nach der Impfung sehr krank waren und dann positiv getestet wurden. Die Positivitätsrate für die Ansteckung mit COVID bei Geimpften ist nach den jüngsten Studien und nach dem, was ich in meiner Klinik sehe, sehr hoch. Ein Impfstoff sollte funktionieren, und das tut er nicht. Er sollte jahrelang an einem anderen Lebewesen als dem Menschen getestet werden, bevor er als ‚sicher und wirksam‘ bezeichnet wird. Es gab über 15.000 Todesfälle durch den Impfstoff, über die die Medien nicht berichten. Ich werde dieses Risiko niemals auf mich nehmen“, erklärt Zubiate.

„Die Zahlen sprechen für sich“

Jessica Mosher arbeitete seit über zehn Jahren als Krankenschwester. Sie ist Mutter von vier Kindern und eine Veteranin der US-Marine. Sie war Krankenpflegerin und Leiterin des Pflegepersonals im „Redington-Fairview General Hospital“. Weil sie sich nicht impfen ließ, wurde sie gefeuert.

„Meine Gesundheit zu schützen und meinen religiösen Überzeugungen treu zu bleiben, wird für mich immer wichtiger sein als ein Arbeitsplatz. Die Heilige Schrift verspricht: ‚Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte‘; diesseits des Himmels haben wir eine Fülle von Beschäftigungsmöglichkeiten, aber nur ein Leben“, meint Mosher.

„Ich habe einen Master-Abschluss in Krankenpflege und bin als Professorin für Pflegeforschung und evidenzbasierte Praxis tätig. Ich bin geübt darin, Daten zu sammeln und zu analysieren und Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich war vor COVID-19 bei meinen Entscheidungen im Bereich der Gesundheitsfürsorge nicht auf Medien, die Regierung oder Big Tech angewiesen, und ich habe nicht vor, das jetzt zu ändern. Was die Schäden, die diese experimentellen Impfstoffe verursachten, angeht und den Mangel an Studien, die durchgeführt wurden, sprechen die Zahlen für sich.“

„Was ich als Krankenschwester sah und was andere nach der Impfung berichteten, bestärkt mich in meiner Meinung. Das Virus ist, wie Erkältung und Grippe, nicht heilbar. Die Überlebensrate liegt jedoch bei fast 100 Prozent. Diejenigen, die den Impfstoff propagieren, folgen dem Geld. Ich folge der Wissenschaft. Beschäftigte im Gesundheitswesen verzichten nicht auf ihre Leidenschaft oder ihr festes Gehalt, um Schwierigkeiten zu haben. Die Zahl derer, die bereit sind, gefeuert zu werden, sollte an sich schon Anlass zur Sorge geben“, sagt sie.

„Beschäftigte im Gesundheitswesen haben eine natürliche Immunität“

John Lewis arbeitete für ein großes Krankenhaus im Süden von Maine. Er ist gegen Abtreibungen und glaubt, dass jedes Leben wertvoll ist.

„Da ich wusste, dass alle drei verfügbaren Impfstoffe entweder unter Verwendung von fötalen Zelllinien aus freiwilligen Abtreibungen getestet, entwickelt oder hergestellt wurden, konnte ich nicht guten Gewissens meine tief verwurzelten Überzeugungen verletzen. Da ich dachte, ich könnte eine religiöse Ausnahmegenehmigung beantragen, fällt es mir schwer zu akzeptieren, dass sie mir trotz meines Tätigkeitsfelds nicht gewährt wird. Denn ich bin im Außendienst tätig und habe keinen Kontakt zu Patienten“, erklärt Lewis.

„Abgesehen von medizinischen oder religiösen Ausnahmen wägen viele Beschäftigte im Gesundheitswesen das Risiko-Nutzen-Verhältnis der Impfung ab. Das ist derselbe Ansatz wie bei der Patientenversorgung, bei der der Patient eine informierte Zustimmung geben muss. Viele der Beschäftigten im Gesundheitswesen haben eine natürliche Immunität. Andere sind der Meinung, dass es nicht genügend Langzeitstudien über Nebenwirkungen gibt. Außerdem sehen diese Mitarbeiter des Gesundheitswesens mit eigenen Augen, was in den Krankenhäusern passiert. das nicht unbedingt dem Narrativ entspricht“, so Lewis.

„Keiner von uns sieht einen starken Anstieg“

Heather Sadler, eine examinierte Krankenschwester, liebt ihre Arbeit ebenfalls. Aber ihre Gesundheit und die ihrer Familie sei ihr viel wichtiger als ihre Arbeit, sagt sie.

„Es handelt sich um eine neue Impfstofftechnologie (wenn man sie so nennen will), die noch NIE erfolgreich eingesetzt wurde und für die es keine Daten über Langzeitwirkungen gibt – nicht zu verwechseln mit ‚Nebenwirkungen‘, auf die sich die Öffentlichkeit zu versteifen scheint. Ich war schon immer jemand, der seine Entscheidungen im Bereich der Gesundheitsfürsorge durch die Linse des Risiko-Nutzen-Verhältnisses analysiert. Nach dem, was ich über COVID weiß (und ich habe viel recherchiert), falle ich in keine der Risikokategorien für schwere Erkrankungen/Tod: Alter über 65, Übergewicht, Herzkrankheiten, Diabetes, chronische Lungenerkrankungen und Immunschwäche. Für mich und meine unmittelbare Familie ist es wahrscheinlicher eine Nebenwirkung oder Langzeitwirkung zu erleiden, wenn wir uns eine praktisch unbekannte Substanz injizieren lassen“, ist sich Sadler sicher.

„Ich bin Krankenschwester in der Onkologie/Hämatologie und stelle fest, dass wir eine Zunahme von Krankenhauseinweisungen/Überweisungen wegen Gerinnungs- und Blutungsstörungen verzeichnen. Ein Beispiel: In einer Woche hatten wir zwei Patienten im Krankenhaus, bei denen eine seltene Gerinnungsstörung diagnostiziert wurde … Und dies geschah zweimal in einer Woche im ländlichen Zentral-Maine. Der einzige gemeinsame Faktor war in beiden Fällen eine COVID-Impfung drei Tage zuvor. Wurde dies dem Gesundheitsministerium gemeldet? Ich weiß es nicht.“

„Nur vier der etwa 20 bis 25 Personen, die ich persönlich kenne und die in letzter Zeit positiv auf COVID getestet wurden, waren ungeimpft. Die meisten Menschen in meinem Umfeld, die in den letzten drei Monaten positiv getestet wurden, waren vollständig geimpft. Warum sollte ich Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen der Impfung riskieren, wenn ich mich trotzdem anstecken und dieses Virus verbreiten kann? Das ist einfach unlogisch. Diese beiden Beispiele widerlegen eindeutig ihre Theorie, dass die Impfung sicher und wirksam ist“, so Sadler.

„Ich stehe in ständigem Kontakt mit anderen Mitarbeitern des Gesundheitswesens im Bundesstaat Maine, und keiner von uns sieht den ‚starken Anstieg‘, von dem der Öffentlichkeit erzählt wird.“

„Wir sind hier in Amerika! Ich habe natürlich das Recht, eine fundierte Entscheidung über meine Gesundheitsversorgung zu treffen. Egal, was man Ihnen erzählt: Was ich tue, hat keine direkte Auswirkung auf Sie“, fügt Sadler hinzu.

„Freiheit ist das Wichtigste“

Sherri Thornton war Mitglied und Vorsitzende des „Maine SAFE Advisory Board“ und arbeitete seit 45 Jahren als Krankenschwester. Als sie die Impfpflicht kommen sah, beschloss sie, vorzeitig in Ruhestand zu gehen.

„Ich glaube, dass Freiheit das Wichtigste im Leben ist, abgesehen vom Seelenheil. Niemand hat das Recht, mir vorzuschreiben, was ich mit meinem Körper tun oder nicht tun darf, außer Gott. Die Impfstoffe wurden mit fötalem Gewebe hergestellt, und ich bin ein entschiedener Gegner der Abtreibung“, sagt Thornton.

„Die Bestandteile der Impfstoffe sind nicht sicher. Es gibt viele Nebenwirkungen, die mehr Schaden anrichten als das Coronavirus. Sie schützen nicht vor den Varianten. … Wenn alle geimpft werden, wird keine Herdenimmunität erreicht und es werden nur mehr Varianten entstehen, denen diejenigen, die keine natürliche Immunität haben, zum Opfer fallen werden“, so Thornton.

Drei weitere Beschäftigte des Gesundheitswesens, die sich gegen die Impfpflicht aussprachen, kontaktierten uns, wollten jedoch weder ihre Namen noch ihre Arbeitgeber nennen.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Health Care Workers Speak Out on Why They Would Rather Lose Their Jobs Than Take a COVID-19 Vaccine (deutsche Bearbeitung von as)

