Gesellschaft 7500 Menschen betroffen

Weltkriegsbombe in Berlin entschärft – Sperrkreis aufgehoben

In Berlin ist eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, wurde der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper in Schmargendorf von Spezialisten neutralisiert.