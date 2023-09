Richterbund meldet 70.000 Klagen allein wegen Flugausfällen und Verspätungen

Die Zahl der Klagen wegen verspäteter oder ausgefallener Flüge ist dem Deutschen Richterbund zufolge in diesem Jahr deutlich gestiegen. Recherchen der von ihm herausgegebenen Deutschen Richterzeitung hätten ergeben, dass in den ersten sieben Monaten des Jahres 70.000 neue Fälle die Amtsgerichte erreicht hätten, teilte der Richterbund am Sonntag mit. Das seien so viele wie im gesamten Jahr 2022.

Setze sich dieser Aufwärtstrend fort, müssten die Gerichte in diesem Jahr rund 120.000 Neuzugänge bewältigen, was das bisherige Rekordjahr 2019 „deutlich in den Schatten“ stelle. Der Richterbund führte den Anstieg auf die „neu entdeckte Reiselust“ nach der Pandemie zurück.

Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn erklärte: „Die Massenklagen von Fluggästen, die mithilfe von Legal-Tech-Anbietern wie Flightright ihre Rechte durchsetzen, machen vielen Gerichten schwer zu schaffen.“ Die Politik sei gefordert, die betroffenen Amtsgerichte technisch aufzurüsten und personell zu verstärken. (afp)