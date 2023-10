Zu hohe Energiekosten: Universität Stuttgart muss Hörsäle zeitweiser schließen

Die explodierenden Energiepreise machen nicht nur normalen Verbrauchern zu schaffen. Universität Stuttgart hat jetzt zu einer außergewöhnlichen Sparmaßnahme gegriffen.

Die Universität Stuttgart schränkt nach den Weihnachtsferien aus Energiespargründen ihren Regelbetrieb ein. Statt im Hörsaal sollen die Veranstaltungen überwiegend digital stattfinden. Das erklärte die Leitung der Universität gegenüber dem SWR am Freitag.

Als Grund nannte die Universität gegenüber dem Sender die um 10 Millionen Euro gestiegenen Energiekosten. Zudem sei der Etat der Universität um 20 Prozent gesunken. Durch die Schließung der Hörsäle für insgesamt zwei Wochen nach den Weihnachtsferien sollen die Kosten gesenkt werden.

Ganz so drastisch wie es anfänglich hieß, dass alle Hörsäle geschlossen bleiben, ist es jedoch doch nicht. Zwar soll der Lehrbetrieb in der zweiten und dritten Januarwoche zu einem beträchtlichen Teil online angeboten werden, aber nicht komplett eingestellt werden.

„Eine Einschränkung des Lehr-, Studien- und Prüfungsbetriebs darf und wird es auch im Zeitraum nicht geben“, heißt es in einer kürzlichen Aussendung an die Studierenden. „Sofern es möglich ist, werden Vorlesungen in den zentral verwalteten und belüfteten Hörsälen online asynchron angeboten“.

Praktika, Seminare, Übungen, Exkursionen und alle weiteren interaktiven Formate würden weiterhin in Präsenz angeboten. Auch bleibe der Zugang zu Lernräumen, der Unibibliotheken und CIP-Pools bestehen und Abschlussarbeiten fänden weiterhin statt.

Ziel der Schließung sei es, die Energiesparziele, die das Land von der Universität verlangt, eher zu erreichen, so in der Mitteilung, die auf der Universitätswebsite veröffentlicht wurde.

„Wir als stuvus, das Prorektorat Lehre und das Dezernat Studium haben uns bemüht, mit diesen Regelungen einen möglichst guten Kompromiss zwischen einer kompletten Schließung der Uni und dem Regelbetrieb zu finden.“

An der Universität Stuttgart sind nach eigenen Angaben rund 21.500 Studentinnen und Studenten eingeschrieben. (nh)