Einfache Übungen gegen verschwommenes Sehen: Presbyopie und Diplopie lindern

Zunehmende Augenprobleme bei jungen Menschen durch digitale Geräte könnten durch bewährte Methoden der traditionellen chinesischen Medizin gelindert werden.

Alterssichtigkeit (Presbyopie) und Doppeltsehen (Diplopie), einst hauptsächlich bei älteren Menschen anzutreffen, sind nun auch unter jüngeren Menschen aufgrund der intensiven Nutzung von elektronischen Geräten weit verbreitet.

Jedoch gibt es Hoffnung: Die traditionelle chinesische Medizin (TCM), bekannt für ihre einfachen und effektiven Behandlungsmethoden, hat eine Lösung parat.

Traditionelle Übungen für die Augen

Dr. Hu Naiwen, ein angesehener Experte für chinesische Medizin aus Taiwan, hat in seiner Sendung auf NTD, einem Schwestermedium von Epoch Times, besondere Augenübungen vorgestellt. Diese Übungen, welche regelmäßige Augapfelbewegungen beim Lesen oder Surfen im Internet beinhalten, sollen dazu beitragen, Alterssichtigkeit vorzubeugen und zu korrigieren.

In einer 2019 in der Fachzeitschrift „Progress in Retinal and Eye Research“ veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass Alterssichtigkeit weltweit mehr als eine Milliarde Menschen betrifft. Die Studie zeigt auch, dass in entwickelten Ländern bis zu 34 Prozent der Menschen über 50 diese Augenerkrankung unbehandelt lassen.

Alterssichtigkeit tritt typischerweise um das 45. Lebensjahr auf und verschlechtert sich mit zunehmendem Alter. Nach dem 65. Lebensjahr stabilisiert sich der Zustand meist. Der Hauptgrund für Alterssichtigkeit ist ein natürlicher Alterungsprozess, bei dem die Linse des Auges verhärtet und ihre Elastizität verliert. Dies führt dazu, dass das Licht nicht mehr genau auf die Netzhaut, die lichtempfindliche Schicht im hinteren Teil des Auges, fokussiert wird. Dadurch wird es für betroffene Personen schwierig, nahe Objekte klar zu sehen.

Die Linse im Auge ist für das Fokussieren von Objekten entscheidend. Sie wird von einem Muskel, dem sogenannten Ziliarmuskel, in ihrer Form verändert. Wenn dieser Muskel sich zusammenzieht, wird die Linse dicker und ermöglicht uns, nahe Objekte scharf zu sehen. Entspannt sich der Muskel, wird die Linse dünner und wir können in die Ferne sehen. Bei älteren Menschen verliert dieser Muskel jedoch seine Elastizität und kann sich nicht mehr so gut zusammenziehen, was das Sehen von nahen Objekten erschwert.

Augenmuskeltraining: Drei einfache Übungen zur Stärkung der Augenmuskulatur

Die Muskeln in unseren Augen arbeiten auf koordinierte Weise zusammen, um verschiedene Funktionen zu erfüllen. Einige Muskeln steuern die Bewegung des Auges, andere regulieren die Iris. Die queren Muskeln ermöglichen das Blinzeln und stehen unter bewusster Kontrolle, während die Ziliarmuskeln unwillkürlich sind und die Form der Linse steuern.

Obwohl die Ziliarmuskeln nicht bewusst kontrolliert werden können, können sie durch spezielle Übungen, die das Betrachten von weit entfernten und nahegelegenen Objekten beinhalten, gestärkt werden.

Dr. Hu Naiwen empfiehlt drei effektive Übungen, um die Ziliar- und zugehörige Augenmuskulatur zu stärken:

Übung 1: Wechselndes Fokussieren auf ein fernes und dann auf ein nahes Objekt

Halten Sie einen Stift oder ein ähnliches Objekt vor Ihre Augen und bleiben Sie auf den Stift fokussiert, während Sie den Arm, der den Stift hält, ausstrecken und dann wieder heranziehen. So wird der Ziliarmuskel vollständig trainiert. Wiederholen Sie dies eine Weile lang.

Halten Sie einen Stift oder ein ähnliches Objekt vor Ihre Augen und bleiben Sie auf den Stift fokussiert, während Sie den Arm, der den Stift hält, ausstrecken und dann wieder heranziehen. So wird der Ziliarmuskel vollständig trainiert. Wiederholen Sie dies eine Weile lang. Übung 2: Behalten Sie den Ball im Auge

Beim Anschauen von Fußball-, Badminton- oder Baseballspielen hilft es, bewusst den Ball im Auge zu behalten. Dies zwingt die Augen, abwechselnd in die Ferne und dann wieder näher zu fokussieren – eine sehr effektive Methode, um die Ziliarmuskeln zu trainieren.

Beim Anschauen von Fußball-, Badminton- oder Baseballspielen hilft es, bewusst den Ball im Auge zu behalten. Dies zwingt die Augen, abwechselnd in die Ferne und dann wieder näher zu fokussieren – eine sehr effektive Methode, um die Ziliarmuskeln zu trainieren. Übung 3: Wiederholtes kräftiges Blinzeln

Die vielen Augenmuskeln sind koordiniert und das Training der Blinzel- und Augenrotationsmuskeln macht diese Muskeln stärker. Durch wiederholtes kräftiges Blinzeln ziehen sich die Muskeln des äußeren Augenlids zusammen. Diese Übung ändert den Druck im Auge und stärkt die Muskulatur.

Akupunkturpunkt-Massage und TCM-Rezept

Die traditionelle chinesische Medizin bietet neben Augenübungen noch weitere Methoden zur Behandlung der Alterssichtigkeit an. So kann zum Beispiel durch regelmäßige Massage des sogenannten Parotis-Akupunkturpunktes im Ohr der Alterungsprozess verlangsamt und Alterssichtigkeit korrigiert werden. Der Parotis-Akupunkturpunkt befindet sich direkt hinter dem äußeren Gehörgang.

Dr. Hu Naiwen empfiehlt darüber hinaus ein traditionelles Rezept namens „Di Chi Wan“, das bei der Behandlung von Alterssichtigkeit helfen kann. Dieses Rezept besteht aus einer Kombination von vier Kräutern: rohe Rehmannia, chinesischer Spargel, subreife Bitterorange und Chrysanthemen.

Alle Zutaten werden zu gleichen Teilen verwendet und mit Honig zu einer Pille verarbeitet. Als einfachere Alternative schlägt Dr. Hu vor, einen Tee zuzubereiten, indem man jeweils fünf Gramm jedes Krauts verwendet.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „Easy Exercises to Address Blurry Vision: Presbyopia and Diplopia Relief“ (Deutsche Bearbeitung kr)