Giftig für Mensch und Tiere: Einsatz von Chlormequat erhitzt die Gemüter

Was in Europa längst gang und gäbe ist, hat in Amerika eine heftige Diskussion entfacht. Das toxische Pflanzenschutzmittel Chlormequat kann zukünftig bei einigen Getreidesorten eingebracht werden. Kritiker befürchten weitreichende gesundheitliche Schäden, vor allem bei Kindern.

Die US-Umweltschutzbehörde EPA, eine als unabhängige Behörde der Regierung bezeichnete Institution, die auch zum Schutz der menschlichen Gesundheit dienen soll, ist im Mai in Kritik geraten. Grund hierfür ist ein Vorstoß, wonach Lebensmittel in den USA verkauft werden dürfen, selbst wenn sie Spuren des Pestizids Chlormequat aufweisen. Zulässig ist di…