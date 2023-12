Studie zu COVID-19-Impfschäden: Auf der Suche nach Symptommustern und Behandlungen

„Das Hauptziel dieses Projekts ist es, die Symptome und Behandlungen von Personen mit Impfschäden zu dokumentieren“, erklärte die Leiterin der Studie, Linda Wastila, gegenüber The Epoch Times. Bei einer ausreichenden Anzahl von Teilnehmern hofft die Forschungsgruppe, Symptommuster oder -gruppen und Behandlungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Wastila ist Forschungsdirektorin am Peter Lamy Center on Drug Therapy and Aging der University of Maryland. Sie hält einen Bachelor of Science in Pharmazie, einen Master of Science in Public Health und einen Doktortitel in Gesundheitspolitik. Die Studie leitet sie mit Unterstützung der Selbsthilfegruppe für Impfgeschädigte React19.

Ablauf der Studie

Für die Studienteilnahme füllen Probanden einen Fragebogen aus, dessen Beantwortung schätzungsweise 60 bis 90 Minuten in Anspruch nimmt. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Im Fragebogen machen sie Angaben zu ihrem Gesundheitszustand vor der COVID-19-Impfung und zu den Symptomen nach der Impfung. Außerdem sollen sie Auskunft über Tests, Diagnosen und durchgeführte Behandlungen geben.

Die Befragungsergebnisse will React19 in renommierten Forschungsjournalen veröffentlichen. Die Gruppe hofft, damit die medizinische Gemeinschaft und andere durch Impfungen geschädigte Personen aufzuklären.

Keine Finanzierung

Die Studie findet ohne Fördermittel oder externe Finanzierungen statt, sondern wird von Wastila und React19-Freiwilligen in ihrer Freizeit durchgeführt.

Wastila sagte, sie glaube nicht, dass eine solche Studie von US-Bundes- oder Landesregierungen finanziert werden würde und dass es schwierig und zeitaufwendig wäre, Mittel von privaten Sponsoren zu erhalten.

„Auch die Beschaffung von Mitteln würde viel Zeit und Mühe kosten, und die Risiken, keine Mittel zu erhalten, sind hoch. Diese Studie ist ‚dringend‘. Wir haben nicht ein Jahr oder länger Zeit, um abzuwarten, ob unsere Forschungsanträge finanziert werden“, sagte Wastila.

Nach Angaben von React19 hat ein institutioneller Prüfungsausschuss die Studie genehmigt.

Die Forscher gehen davon aus, dass Tausende Menschen an der Studie teilnehmen werden. Bis zum 27. Oktober wurden 995.000 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach der COVID-19-Impfung bei der US-amerikanischen Datenbank für Impfschäden eingereicht.

„Die Daten, die wir erhalten, werden die bisher umfassendste und vollständigste Aufzeichnung von COVID-19-Impfschäden darstellen“, so Wastila.

React19 sagte, dass die ersten Rückmeldungen „interessante Muster“ gezeigt hätten, ermutigte aber noch mehr Menschen zur Teilnahme.

„Sie müssen die Umfrage nicht in einer Sitzung beantworten. Sie können die Umfrage starten und Ihren Zwischenstand speichern, sodass Sie zu einem späteren Zeitpunkt fortfahren können“, so React19.

Die Forscher verlassen sich darauf, dass die Befragten die Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Sie werden nicht versuchen, die angegebenen Informationen zu überprüfen.

Ansporn für weitere Forschung?

Die Ergebnisse der Studie könnten dazu beitragen, erfolgreiche Behandlungsmöglichkeiten zu identifizieren.

„Wir hoffen, dass wir Krankheitssymptome und Behandlungsmethoden zusammenfassen und im Idealfall die Therapieformen erkennen können, die am hilfreichsten sind, die Beschwerden zu lindern und die Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern“, so Wastila.

Die Mitglieder von React19 tauschen schon seit Jahren ihre Erfahrungen innerhalb der Gruppe aus, wobei sie laut eigenen Angaben beispielsweise Immunglobulin als erfolgreiche Behandlung für bestimmte Impfschäden identifiziert haben.

Von bundesstaatlichen Forschern und dem Entschädigungsprogramm der US-Regierung für Impfschäden abgewiesen, entschieden sich die Mitglieder von React19, selbst in die Forschung einzusteigen. Gleichzeitig setzen sie sich auf dem Capitol Hill und mit einer kürzlich eingereichten Klage für eine Reform des Programms ein.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „New Study Aims to Learn More About COVID-19 Vaccine Injuries“. (deutsche Bearbeitung jw)