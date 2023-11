Studie: Sterberisiko nach Corona-Impfung ab 60+ alle vier Jahre verdoppelt

Ältere Menschen haben ein erhöhtes Sterberisiko. Das gilt sowohl für Stürze und Umwelteinflüsse wie hohe oder niedrige Temperaturen als auch für Krankheiten und Behandlung derselben. Im Rahmen einer Auswertung der Sterbefälle von knapp zehn Prozent der Weltbevölkerung erkannten Forscher jedoch, dass das Risiko, nach einer Corona-Impfung zu sterben, „exponentiell mit dem Alter“ ansteigt.

Hinzu kommt, dass das Risiko mehr als doppelt so schnell stieg wie bei anderen, typischen Alterskrankheiten. Letztendlich erreicht das Risiko eines Todesfalls nach Erhalt einer Corona-Impfung unter den ältesten Menschen fünf Prozent.

Ein Todesfall nach jeder 20. vierten Dosis

In ihrer noch nicht peer-reviewten Studie untersuchten Denis Rancourt vom kanadischen Forschungsinstitut Correlation und Kollegen die Sterbedaten in 17 äquatorialen und südlichen Ländern. In nahezu allen stellten sie ausgeprägte zeitliche Zusammenhänge zwischen den Corona-Impfungen und steigenden Todesfällen fest.

Sowohl in Peru als auch in Chile – für diese Länder lagen weitere Daten zur Sterblichkeit in Abhängigkeit des Alters und der Anzahl der verabreichten Impfdosen vor – erkannten die Forscher diese Zusammenhänge auch in einzelnen Altersgruppen: Die Sterblichkeit stieg immer dann, wenn in der jeweiligen Altersklasse die Impf- oder Booster-Kampagnen starteten.

Insgesamt erstreckten sich die Länder über vier Kontinente – Südamerika, Afrika, Asien sowie Australien – und umfassen laut Studie 9,1 Prozent der Weltbevölkerung, 10,3 Prozent der weltweiten Corona-Impfungen sowie praktisch alle Typen und alle Hersteller von COVID-19-Impfungen.

Insgesamt zählten die Forscher 1,74 Millionen zusätzliche Todesfälle seit Januar 2021. Bezogen auf die Anzahl der Injektionen entspreche dies einem Todesfall pro 800 verabreichten Dosen. Bei durchschnittlich 1,9 verabreichten Dosen pro Person in den Ländern ist damit zu rechnen, dass etwa einer von 420 Menschen daraufhin verstarb.

Sowohl mit zunehmenden Alter als auch mit jeder weiteren Dosis stieg die Sterblichkeit jedoch weiter. So verdoppelte sich das Sterberisiko für Menschen über 60 „etwa alle vier Jahre“. In der Altersgruppe 90+ und nach der vierten Dosis gipfelte die Sterblichkeit bei etwa einem Todesfall pro 20 Injektionen.

Wie sich die Sterblichkeit nach weiteren Boostern entwickelt, konnte aufgrund der Datenlage nicht untersucht werden. Empfohlen werden diese bereits in verschiedenen Ländern.

Priorisierung alter Menschen war falsch

„Je älter die Menschen sind, desto größer ist das Risiko, [durch COVID-19-Impfstoffe] zu sterben, und desto mehr Todesfälle gibt es“, sagte Rancourt in einem Interview mit der investigativen Journalistin Sonia Elijah am 12. Oktober.

Das Sterberisiko von 1:20 in der älteren Bevölkerung sei ein „massives Risiko, an einem medizinischen Eingriff zu sterben, der normalerweise dazu gedacht ist, Menschen zu helfen“. Diese Verdoppelung des Sterberisikos pro COVID-19-Injektion alle 4–5 Jahre sei zudem etwa doppelt so hoch wie die zehnjährige Verdoppelungsrate des jährlichen Sterberisikos aufgrund der wichtigsten Alterskrankheiten wie Krebs, Lungenentzündung und Herzerkrankungen.

Das Todesrisiko von fünf Prozent ist im Vergleich mit anderen Studien höher. Diese haben beispielsweise ein Sterberisiko pro COVID-19-Impfung bei allen Altersgruppen in Indien von einem Prozent, in Israel bei den über 80-Jährigen von 0,55 Prozent und in Australien bei den über 85-Jährigen von 0,93 Prozent ermittelt. In jedem dieser Fälle ist die Sterblichkeit jedoch höher als die von Rancourt ermittelte Grundsterblichkeit von einem Todesfall pro 800 Impfungen beziehungsweise 0,13 Prozent.

Dies stellt die öffentliche Gesundheitspolitik, die älteren Menschen bei der Injektion von COVID-19-Impfstoffen Vorrang einräumt, auf den Kopf“, so Rancourt.

Höheres Sterberisiko auch bei anderen Impfungen möglich

Eine solche Gesundheitspolitik basiere auf zwei falschen Annahmen, schreiben er und seine Kollegen in ihrer Studie: Die erste sei, dass es ein konstantes, altersunabhängiges Todesrisiko pro Injektion gäbe. Die zweite sei, dass dieses Todesrisiko pro Injektion ein „kleiner Wert“ wäre, der auf optimistischen Schätzungen aus „von der Pharmaindustrie finanzierten Studien“ beruht. Weiter heißt es:

Unsere Untersuchungen zeigen, dass beide Annahmen falsch und weit von der Realität entfernt sind. […] Älteren Menschen bei der COVID-19-Impfung den Vorrang zu geben, obwohl keine relevanten Daten vorliegen, war leichtsinnig.“

Das hohe Sterberisiko pro Injektion sollte die Regierungen dazu veranlassen, „die unbegründete öffentliche Gesundheitspolitik, ältere Menschen bei der Injektion mit COVID-19-Impfstoffen zu bevorzugen, zu stoppen“ – und zwar so lange, „bis gültige Nutzen-Risiko-Analysen erstellt und veröffentlicht werden“, so die Studienautoren. „Das Gleiche könnte für saisonale Grippeimpfstoffe gelten.“

Mehr COVID-Fälle nach Impfung

Auch Dr. Joseph Ladapo, Leiter der Gesundheitsbehörde von Florida, betrachtet die Impfungen kritisch. Bereits vor der Veröffentlichung der kanadischen Studie hat er seinen Landsleuten unter 65 Jahren davon abgeraten, die neuen COVID-19-mRNA-Impfstoffe zu nehmen. Personen, die älter als 65 Jahre sind, empfahl er, die Risiken der COVID-19-mRNA-Impfstoffe mit ihren Ärzten zu besprechen.

„Es gibt im Grunde keine Beweise [für die Sicherheit]. Es gibt keine klinische Studie am Menschen, die zeigt, dass es den Menschen nützt und es gibt keine klinische Studie, die zeigt, dass es ein sicheres Produkt ist“, sagte er. Aber „es gibt inzwischen mehrere Studien aus der ganzen Welt […], die zeigen, dass diese Impfstoffe, diese mRNA-COVID-19-Produkte, im Laufe der Zeit das Risiko, sich mit COVID-19 zu infizieren, tatsächlich erhöhen.“

Allein in den USA hat es bis Ende 2022 bereits 2,8 Millionen Corona-Fälle unter teils mehrfach Geimpften gegeben. Obwohl sich der Anteil der Reinfektionen mit Aufkommen der Omikron-Variante von 2,7 auf 28,8 Prozent mehr als verzehnfacht hat, wurde die Datenerfassung im Mai 2023 eingestellt. Phinance Technologies, ein globales Investmentunternehmen, schätzte außerdem in einem Bericht von März indes, dass COVID-19-Impfstoffe zu Verletzungen von mehr als 26 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten geführt und die Wirtschaft fast 150 Milliarden Dollar gekostet haben.

Bei knapp 340 Millionen Einwohnern und einer Impfquote von 81,4 Prozent, die mindestens eine Dosis erhalten haben, ist demnach davon auszugehen, dass 9,6 Prozent aller Geimpften in den USA in irgendeiner Art und Weise Impfschäden erlitten haben. Das entspricht etwa jedem Zehnten und würde sich weltweit auf über 800 Millionen Menschen summieren.

(Mit Material von The Epoch Times)