Traditionelle chinesische Medizin gegen Rückenschmerzen

Schmerzen im unteren Rückenbereich können die Lebensqualität stark beeinträchtigen und werden in drei Kategorien unterteilt: Akute Schmerzen, die bis zu vier Wochen anhalten, subakute Schmerzen zwischen vier und zwölf Wochen und chronische Schmerzen, die länger als zwölf Wochen bestehen. Chronische Rückenschmerzen bestehen oft trotz medizinischer Behandlung fort, und auch chirurgische Eingriffe bringen nicht immer den gewünschten Erfolg.

Wir werfen einen Blick auf die Ursachen von Kreuzschmerzen und untersuchen die Unterschiede zwischen den Behandlungsmethoden der westlichen Medizin und der traditionellen chinesischen Medizin (TCM).

Häufige Ursachen von Rückenschmerzen

Degenerative Veränderungen der Wirbelsäule

Mit zunehmendem Alter unterliegen die Lendenwirbel und Bandscheiben natürlichen Abnutzungsprozessen. Beispielsweise können sich Knochenauswüchse (Osteophyten) entwickeln, die Nerven reizen oder einklemmen und dadurch Rückenschmerzen sowie Muskelkrämpfe auslösen. Auch Bandscheibenvorfälle und Arthrose sind häufige Ursachen für Rückenschmerzen. Muskel- oder Bänderzerrung

Akute Rückenschmerzen können durch Überbelastungen wie Unfälle, übermäßigen Kraftaufwand oder falsche Bewegungen beim Sport entstehen. Typische Symptome sind starke Schmerzen im betroffenen Bereich sowie eine eingeschränkte Beweglichkeit des unteren Rückens. Langes Sitzen oder schlechte Haltung

Dauerhaftes Sitzen oder eine schlechte Körperhaltung wie gebeugtes Sitzen oder das Einsacken im Stuhl belasten die Muskeln des unteren Rückens. Dies kann zu Verspannungen, Ermüdung und letztlich zu Rückenschmerzen führen. Übergewicht oder Fettleibigkeit

Übergewicht oder Fettleibigkeit erhöhen die Belastung für den unteren Rücken, was wiederum Rückenschmerzen verursachen kann. Medizinische Grunderkrankungen

Rückenschmerzen können manchmal auch ein Hinweis auf andere Erkrankungen sein, wie Nierensteine, Magen-Darm-Probleme oder Erkrankungen der Gallenblase. Auch Knochenmetastasen von Tumoren oder Knocheninfektionen können Rückenschmerzen auslösen.

Behandlung von akuten Rückenschmerzen

Bei akuten Rückenschmerzen raten Ärzte häufig zunächst zu Ruhe und der Einnahme von entzündungshemmenden Medikamenten, Schmerzmitteln oder Muskelentspannern, um die Beschwerden zu lindern. Bleiben die Schmerzen bestehen, können entzündungshemmende Kortikosteroid-Injektionen (umgangssprachlich auch als Kortison-Spritzen bekannt) direkt in den betroffenen Bereich gegeben werden.

Wenn sich der Zustand nach einigen Monaten nicht bessert, könnte eine bildgebende Untersuchung wie eine Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) sinnvoll sein. Zeigen diese Bilder Verschleißerscheinungen wie einen Bandscheibenvorfall oder Knochenwucherungen, kann eine Operation in Betracht gezogen werden, die normalerweise von einer Rehabilitationsmaßnahme begleitet wird.

Die Entscheidung für eine Operation sollte jedoch wohlüberlegt sein. Denn die Gründe für Rückenschmerzen können vielschichtig sein und nicht immer direkt auf Probleme zurückgeführt werden, die in den Bilder-Scans sichtbar sind. Eine voreilige Operation ohne gründliche Überlegung kann die eigentlichen Ursachen des Schmerzes ungelöst lassen und zu weiteren Komplikationen wie Infektionen oder Narbenbildung führen.

Rückenschmerzen betreffen nicht nur den unteren Rückenbereich, sondern stehen oft in Zusammenhang mit der allgemeinen Gesundheit. Daher ist es wichtig, dass Ärzte die Ergebnisse der bildgebenden Verfahren gründlich prüfen und im Kontext der gesamten Gesundheit des Patienten bewerten, bevor sie einen Behandlungsplan vorschlagen.

Bevor eine Operation in Erwägung gezogen wird, können auch konservative Methoden wie Physiotherapie, gezielte Übungen und Akupunktur hilfreich sein. Zudem ist es wichtig, psychologische Aspekte zu berücksichtigen, da diese eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Rückenschmerzen spielen können.

Linderung von Rückenschmerzen durch traditionelle chinesische Medizin (TCM)

Ein Freund, der über 50 Jahre alt ist, litt kürzlich unter starken Rückenschmerzen, die es ihm erschwerten, zu sitzen oder aufzustehen. Ich griff zu einer Methode der traditionellen chinesischen Medizin und massierte spezifische Akupressurpunkte an seinen Händen. Diese Punkte befinden sich zwischen dem zweiten und dritten sowie zwischen dem vierten und fünften Mittelhandknochen, jeweils in der Mitte zwischen dem Handgelenk und den Fingergelenken.

Bei der Massage empfand er zunächst einen stechenden Schmerz, bemerkte aber gleichzeitig eine wärmende Ausstrahlung von seinem unteren Rücken. Die Schmerzen ließen merklich nach, was ihn sehr überraschte, da es seine erste Erfahrung mit der effektiven Wirkung der TCM war.

TCM und die westliche Medizin haben unterschiedliche Auffassungen über die Ursachen von Rückenschmerzen. Laut TCM sind Meridiane die Kanäle, durch die Energie im menschlichen Körper fließt. Sie sind dafür verantwortlich, Qi und Blut im Körper zu transportieren. Qi ist die Energie oder Kraft, die das Leben im Körper ausmacht, und in der TCM werden alle Nährstoffe, die zur Unterstützung und Ergänzung des Körpers beitragen, unter dem Begriff „Blut“ zusammengefasst.

Emotionen haben einen erheblichen Einfluss auf die Zirkulation von Qi und Blut im Körper. Intensive Emotionen wie Wut, Groll, Depression, Traurigkeit und Enttäuschung können diesen Fluss stören, was zu Stagnation und Stau führt. Dies kann wiederum zu Rückenschmerzen führen.

Eine weitere Emotion, die eng mit Rückenschmerzen verbunden ist, ist Angst. Laut TCM kann Angst direkt die Nieren schädigen und das Nieren-Qi schwächen, was sich als Schmerzen auf einer oder beiden Seiten des unteren Rückens manifestiert.

Lesen Sie auch Energie des Lebens: Wie Qi Ihr Wohlbefinden steigern kann

Energietherapien

Bei akuten Rückenschmerzen ist es empfehlenswert, sich zunächst zu schonen und starke körperliche Belastungen oder das Heben schwerer Lasten zu vermeiden. Dies ermöglicht es dem unteren Rückenbereich, sich zu entspannen und zu regenerieren. Traditionelle Energietherapien wie Wärmetherapie, Massage, Akupressur und Akupunktur können eingesetzt werden, um Rückenschmerzen und Entzündungen zu lindern.

Die traditionelle chinesische Medizin geht davon aus, dass die inneren Organe über Meridiane mit der Körperoberfläche verbunden sind. Entlang dieser Meridiane liegen spezifische Punkte, die als Akupunkturpunkte bekannt sind und besondere Funktionen haben. Durch die Stimulierung dieser Punkte mittels Techniken wie Akupunktur und Massage können Erkrankungen behandelt werden, die mit bestimmten Organen zusammenhängen.

Im Jahr 2017 hat das American College of Physicians eine Leitlinie für die klinische Praxis zur Behandlung von Rückenschmerzen herausgegeben. Diese Leitlinie stellt fest, dass sich die Zustände der meisten Patienten mit akuten oder subakuten Rückenschmerzen im Laufe der Zeit verbessern, unabhängig von der angewendeten Behandlung. Bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen wird jedoch empfohlen, zunächst nicht-medikamentöse Therapien wie Akupunktur, Massage und Bewegungstherapie zu erwägen.

Eine weitere Studie hat gezeigt, dass bei Patienten mit einer Opioidabhängigkeit Opioide und andere pharmakologische Therapien besonders schädlich sein können, was die Bedeutung von nicht-medikamentösen Behandlungen bei der Bewältigung chronischer Schmerzen für diese Patientengruppe unterstreicht.

Umgang mit negativen Emotionen

Die Regulierung der eigenen Emotionen und des mentalen Zustands spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit. Eine Studie, die 2021 in der Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlicht wurde, zeigt auf, dass chronische Rückenschmerzen aus einer komplexen Wechselbeziehung zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren resultiert. Psychisch belastende Ereignisse können Rückenschmerzen auslösen oder verschärfen.

Es ist für Patienten mit Rückenschmerzen wichtig, ihre Emotionen zu erkennen und zu reflektieren. Zudem ist es bedeutend, negative Gefühle wie Ärger, Groll und Angst zu verarbeiten und eine optimistische sowie friedvolle Einstellung zu bewahren. Diese Maßnahmen können dazu beitragen, Rückenschmerzen zu erleichtern.

Dr. Jingduan Yang ist Neurologe, Psychiater und Experte für Akupunktur sowie chinesische und integrative Medizin. Er gründete das Yang-Institut für Integrative Medizin, die Tao-Klinik für Akupunktur und das American Institute of Clinical Acupuncture. Außerdem ist er Leiter des Northern Medical Center in Middletown, New York.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Traditional Chinese Medicine Offers a Nonsurgical Solution for Low Back Pain“. (deutsche Bearbeitung kr)