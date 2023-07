Unstatistik des Monats: „Klimawandel führt zu mehr Frühgeburten“

Fast jede zweite Schwangere (45 Prozent) könnte im Sommer zu früh entbinden und bis 2030 könnte sich diese Zahl auf jede Sechste sogar verdoppeln? Wirklich? Nein, die Unstatistik des Monats erklärt, was Medien verschweigen – und was der zugrunde liegenden Studie von Anfang an fehlte.

Die Unstatistik des Monats Juni sind Meldungen des ZDF und der FAZ zu einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Darin verknüpften die Autoren Daten von knapp 26.000 Geburten und Frühgeburten aus den Sommermonaten Mai bis September der Jahre 1999 bis 2021 mit Temperaturdaten. Die Ergebnisse erschienen Mitte Juni in de…