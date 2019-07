Die smarte Windel: Babyüberwachung per App und Aktivitätssensor

„Lumi by Pampers“ – die smarte Babyüberwachung in der Windel – ist im Kommen. Das Unternehmen Pampers entwickelte gemeinsam mit Logitech und Verily eine WLAN-taugliche Windel, die Eltern unter anderem anzeigen soll, wie voll diese ist und ob sie gewechselt werden muss. Pampers empfiehlt die Sensoren für Babys ab der Geburt bis zum Alter von 12 Monaten.

Dabei wird ein Aktivitätssensor, ein leichter und kleiner Sensor, mit einem Klettverschluss an der Vorderseite der speziellen Windel befestigt. Er verfolgt den Schlaf und die Windelaktivitäten des Babys. Der Sensor meldet die Informationen in Echtzeit an die Lumi-App und das Smartphone der Eltern. Die Akkulaufzeit eines Sensors beträgt etwa drei Monate.

„Lumi bietet Einblicke in die einzigartige geistige und körperliche Entwicklung des Babys“, schreibt das Entwicklerteam auf YouTube.

Das Rundumpaket mit Videomonitor und Babyfone

Dazu gehören ein HD-Videomonitor mit 1080p Weitwinkelansicht und Nachtsichtfähigkeiten. Dieser kann ähnlich wie ein Babyfone das Kind überwachen, er ist mit dem Aktivitätssensor und der App kombiniert. Enthalten sind ebenfalls ein 2-Wege-Audio-System, eine Überwachung der Hintergrundgeräusche, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Der Aktivitätssensor verfolgt den Schlaf des Babys sowie die Anzahl der Windeln rund um die Uhr – und wie nass sie sind. Eltern können über die Videofunktion ihr Baby nicht nur sehen, sondern über das Audio-System auch hören und mit ihm sprechen.

Die App speichert für die Eltern und alle, die das Smartphone, auf dem die Daten zusammenlaufen, in die Hände bekommen, die Informationen und stellt sie grafisch dar. Ab Herbst 2019 soll das System im Handel sein, zunächst nur im Onlineverkauf und in den USA, über den Preis ist noch nicht bekannt. Es soll sowohl für iPhone als auch für Android verfügbar sein.

Mandy Treeby vom „Pampers Startup Team“ (Produkt- und Kommunikationsleitung) erklärt, dass das Team bei der Entwicklung eng mit Kinderärzten zusammengearbeitet hat. Es soll sichergestellt werden, dass „Lumi“

nicht zu Stress oder Angst der Eltern beiträgt, sondern vielmehr dazu beiträgt, alle Sorgen zu lindern, die ein Elternteil haben könnte. Das Ziel war nicht, die Atmung oder die Herzfrequenz eines Babys in der Nacht zu überwachen, sondern einfach zu revolutionieren, wie Eltern das Wachstum und die Entwicklung ihrer Babys verfolgen.“



(ks)