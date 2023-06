Zu viel Eisen im Gehirn: Eine mögliche Ursache für Alzheimer?

Könnte ein Überschuss an Eisen im Gehirn Alzheimer verursachen? Diese Frage gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Demenzforschung. Ein Wissenschaftlerteam aus den USA hat ein neues bildgebendes Verfahren entwickelt, das dazu beitragen könnte, das Rätsel um Alzheimer-Erkrankungen weiter zu entschlüsseln.

Bis 2050 wird die Anzahl an Patienten mit Alzheimer in Deutschland auf etwa 2,4 Millionen geschätzt. Im letzten Jahr wurden bundesweit knapp 1,8 Millionen Demenzkranke gezählt. Bislang gilt die Krankheit als nicht heilbar. Auch die Ursachen von Alzheimer ist bisher nicht eindeutig geklärt.

Einige Forscher gehen davon aus, dass Proteinablagerunge…