Rund 275.000 Besucher auf der Grünen Woche in Berlin

Die Grüne Woche in Berlin haben nach Angaben der Messegesellschaft in diesem Jahr rund 275.000 Menschen besucht.

Damit verzeichnet die Messe einen leichten Besucherrückgang im Vergleich zum Jahr 2023, als rund 300.000 Gäste auf das Messegelände am Berliner Funkturm gekommen waren. Die Grüne Woche hatte am 19. Januar begonnen und endete am Sonntag.

Die Bauernproteste setzen sich auch während der diesjährigen Grünen Woche in Berlin fort. Die traditionsreiche Agrarmesse zählt zu den bekanntesten Veranstaltungen in Deutschland. Aussteller und Besucher reisten aus verschiedenen Ländern an.

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) eröffnete am Freitagvormittag, 19. Januar, die Grüne Woche 2024. Bei seiner knappen Eröffnungsrede standen auch die Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Berlins Bürgermeister Kai Wegner (CDU) an seiner Seite. Nach Özdemir erhielt auch Wegner die Möglichkeit, die Messebesucher und Aussteller willkommen zu heißen.

Kein Wort zu den Bauernprotesten

Özdemir betonte, dass die Grüne Woche „die Vielfalt der deutschen Landwirtschaft abbilden“ wolle.

Die Unzufriedenheit der deutschen Landwirte, die sich in den vergangenen rund zwei Wochen in Form von landesweiten Protesten gezeigt hatte, sprachen die beiden Politiker nicht an. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, war zwar auch präsent, ihm wurde aber keine Gelegenheit gegeben, das Wort zu ergreifen.

Zusätzliche Einnahmen für Berlin

Die Messegäste gaben den Angaben zufolge pro Kopf mehr als 150 Euro auf der Grünen Woche aus, und damit mehr als auf der Messe 2023.

Die Stadt Berlin profitiere von den zusätzlichen Einnahmen durch Tagesgäste – insbesondere in den Branchen Hotellerie, Gastronomie und Handel, so die Messe Berlin. Im nächsten Jahr findet die Grüne Woche vom 17. bis zum 26. Januar statt, kündigte der Veranstalter an. (afp)