Erfahrungen aus Mariupol – „Es war die absolute Hölle“

Privatfahrzeuge mit Evakuierten aus Berdjansk und Mariupol treffen im Registrierungszentrum in Saporischschja ein. Foto: EMRE CAYLAK/AFP via Getty Images

Die ukrainisch-stämmige Viktoriya Skoryk lebt in Australien. Während ihre Mutter schon kurz vor Kriegsausbruch bei ihr in Sicherheit war, flüchteten alle anderen Familienangehörigen vor dem Bombenhagel in Mariupol. Am Telefon erzählte ihr Bruder ihr von der Flucht in die West-Ukraine.

Mariupol wird seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar von der russischen Armee belagert. Inzwischen ist die einst 400.000 Einwohner zählende Stadt weitgehend zerstört, die humanitäre Lage katastrophal. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach unlängst in einer Videoansprache vor dem südkoreanischen Parlament von „mindestens zehntausenden“ Toten durch die russische Belagerung Mariupols.

Die Hafenstadt liegt am Asowschen Meer im Verwaltungsbezirk Donezk. Das Gebiet ist wirtschaftlich sehr bedeutend und gehört zu den am dichtesten besiedelten in der Ost-Ukraine. Seit über einem Monat wird die Stadt bombardiert.

Inzwischen steht meine Stadt offenbar vor dem Fall. Medien berichten, dass die verbliebenen ukrainischen Truppen in der Stadt am Montag erklärten, sie bereiteten sich auf „die letzte Schlacht“ vor und pro-russische Separatisten aus der Region Donezk meldeten die Einnahme des Hafens von Mariupol. Am Mittwoch erklärte Moskau, 1.000 ukrainische Soldaten hätten sich ergeben.

Auf der Flucht in die West-Ukraine

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine am 24. Februar berichte ich in den sozialen Netzwerken über die Geschehnisse in Mariupol und über meine Familie, die sich zu Beginn des Krieges noch in Mariupol aufhielt. Eine Woche nach Kriegsbeginn sind alle Mobilfunkmasten und Kraftwerke zerstört worden. Ich wusste, dass das Haus meines Bruders in den ersten Tagen des Krieges von einer Rakete getroffen wurde. Sein Auto wurde beschossen, als er versuchte, seine Familie an einen sichereren Ort zu bringen.

Die gesamte Stadt ist seit dem 1. März von der Außenwelt abgeschnitten und wird ununterbrochen aus der Luft bombardiert. Am 14. März wurden mehr als 100 Bomben auf Mariupol abgeworfen. Berichten zufolge starben dort mindestens 2.500 Zivilisten, darunter auch Kinder und Frauen, und die tatsächliche Zahl dürfte noch viel höher sein.

Seitdem wurden Bomben auf das Schauspielhaus, Krankenhäuser und Schulen abgeworfen. Es sind Bilder aufgetaucht, die meine Schule in Trümmern zeigen, ebenso wie alle Gebäude in der Gegend, einschließlich des Hauses meiner Mutter. Meine enge und erweiterte Familie sowie meine lebenslangen Freunde, Schulkameraden und deren Familien haben alles verloren – ihre Häuser, ihr Einkommen, einige haben geliebte Menschen verloren.

Ich habe nichts mehr von meinem Vater gehört, der sehr krank ist und ständig medizinische Hilfe braucht. Da ich keine Möglichkeit hatte, mit ihnen zu kommunizieren, bestand meine einzige Hoffnung darin, dass meine Familie weiter kämpft und wochenlang ohne Wasser, Gas, Strom, Heizung und Essen bei Minusgraden überlebt.

Nach zwei Wochen völliger Funkstille erhielt ich eine SMS von meinem Bruder, in der er mir mitteilte, dass sie einen Fluchtversuch aus der belagerten Stadt Mariupol unternehmen würden.

Am 17. März erhielt ich die Nachricht, dass es meiner Familie (Vater, Bruder, seine Verlobte, ihre Eltern, Tochter mit ihrem Mann, meine Tante, Cousin mit seiner Frau und einige Freunde) trotz der ständigen Bombardierung gelungen war, Mariupol zu verlassen.

Konvoi gerät ins Kreuzfeuer

Sie mussten genug Benzin auftreiben, um von Mariupol nach Berdjansk zu fahren, das sind nur 80 Kilometer. Um herauszukommen, zahlten sie 200 Dollar für zehn Liter. Für die Fahrt brauchten sie 2 Tage. Der Autokonvoi kam nur sehr langsam voran, es gab endlose feindliche Kontrollpunkte, es fehlte an Benzin und es wurde ununterbrochen geschossen. Ihr Konvoi geriet ins Kreuzfeuer, fünf Autos wurden zerstört, es gab einige Tote, darunter auch Kinder.

Durch pures Glück waren sie nicht nah genug dran, um getroffen zu werden. Ihren Worten zufolge war es schrecklich, in den Unterkünften in Mariupol zu sitzen und die Bomben fallen zu hören, aber die Fahrt im Konvoi war noch schlimmer. Sie waren auf offenem Gelände ungeschützt, konnten sich nirgends verstecken und sahen entlang der Straße zerstörte Autos, in denen zivile Familien beim Versuch zu fliehen getötet wurden.

Sie sahen den humanitären Konvoi am Eingang der Stadt Mariupol stehen, mit Wasser und Lebensmitteln, die vom Feind zurückgehalten wurden. Die vom Roten Kreuz und den örtlichen Behörden organisierten humanitären Korridore waren allesamt erfolglos, da die Konvois jeden Tag angegriffen wurden, seit sie versuchten, Hilfe nach Mariupol zu bringen. Hilfsgüter, die das Leben so vieler Menschen in Mariupol hätten retten können.

Als mein Bruder fliehen konnte und Telefonempfang hatte, um mich anzurufen, hat er nicht viel gesagt. Nur, dass es die absolute Hölle war. Sie versuchten zu vermeiden, auf dem Weg nach draußen über die Leichen von Zivilisten auf den Straßen zu fahren, aber es war unmöglich, denn überall lagen zu viele Leichen von Einheimischen.

In Berdjansk angekommen mussten sie erneut nach Treibstoff suchen. Es gibt nirgendwo Treibstoff. Einige Treibstofftanks wurden von Saporischschja nach Berdjansk geschickt, aber bei so vielen Menschen, die flüchten wollten, war nicht genug für alle da. Die Stadt verwandelte sich in ein absolutes Chaos.

Mein Bruder fuhr herum und fragte verschiedene Leute, ob sie etwas Benzin verkaufen würden. Nach drei Tagen der Suche und der Zahlung von fast 1.000 Dollar in bar, um zwei Autos so weit zu betanken, dass sie es bis zur nächsten Stadt Saporischschja schafften, sind sie endlich losgefahren.

Alles verloren

Auf dem Weg dorthin gerieten sie in ein weiteres Kreuzfeuer, bei dem ihr Auto von einer der Raketen getroffen wurde, und auch hier hatten sie mehr als nur Glück: Das Heck des Autos wurde getroffen, aber sie schafften es, weiterzufahren und beschleunigten einfach, um sich aus dem Konvoi in Sicherheit zu bringen. Das war ein großes Risiko, da es nicht erlaubt ist, den Konvoi zu verlassen.

Unter Schock und mit viel Adrenalin im Blut gelang es ihnen, am Konvoi vorbeizukommen und nach Saporischschja zu gelangen. Dort verbrachten sie die Nacht und zogen am frühen Morgen weiter nach Dnipro. In Dnipro musste mein Bruder einen Arzt aufsuchen, da er aufgrund anhaltender starker Rückenschmerzen das Gefühl in seinen Beinen verlor. Mit starken Medikamenten gelang es ihnen, nach Uman und dann weiter in den westlichen Teil der Ukraine zu fahren.

Sobald sie diese Hölle hinter sich gelassen hatten, standen sie vor einem weiteren Problem: Es war unmöglich, eine Unterkunft zu finden, um zu verschnaufen und darüber nachzudenken, wie es weitergehen sollte. Mein Bruder kämpfte damit, seine Rückenschmerzen in den Griff zu bekommen und alle von ihm abhängigen Menschen zu unterstützen. Erst jetzt, als sie an einem sichereren Ort waren, hatten sie Zeit, darüber nachzudenken, was passiert war, und dass sie alles verloren hatten.

Der Krieg in der Ukraine hat Millionen von Ukrainern obdachlos und arbeitslos gemacht und traumatisiert. Ich kenne so viele junge, talentierte Menschen, die vor den Augen ihrer Familien getötet wurden; die Mutter und die Tante meines Schulkameraden wurden in einem eingestürzten Bunker lebendig begraben; unser Familienfreund, ein junger, talentierter Fotograf und Videofilmer, wurde getötet, als eine Rakete sein Haus traf.

Völkermord

Die Stadt Mariupol ist weiterhin von der feindlichen Armee umzingelt und die humanitäre Krise verschärft sich. Zivilisten aus dem Ostteil der Stadt sind gezwungen, nach Russland umzusiedeln, nachdem ihre Dokumente und ihr gesamter Besitz beschlagnahmt wurden. Wir haben Freunde, denen das widerfahren ist, und ihnen ist nicht erlaubt, in ihr Heimatland Ukraine zurückzukehren.

Und als man dachte, dass es nicht noch schlimmer werden kann, haben die feindlichen Kräfte damit begonnen, mobile Krematorien nach Mariupol zu bringen, um die Leichen von Zivilisten zu verbrennen und die Beweise für die begangenen Verbrechen zu vernichten. Stellen Sie sich vor, Ihr Familienmitglied ist gestorben oder wird vermisst und Sie werden nie erfahren, was mit ihm geschehen ist, weil seine Mörder seine Leiche zerstört haben, um einer Bestrafung zu entgehen.

Was in Mariupol und anderen Teilen der Ukraine geschieht, ist Völkermord am ukrainischen Volk. Nichts kann das rechtfertigen.

Zur Person: Viktoriya Skoryk wuchs in der Ukraine auf, nachdem ihre Familie 1990 aus Georgien geflohen war. Sie studierte Geophysik in Kiew und machte einen MBA an der TU Bergakademie Freiberg. Heute lebt sie in Melbourne und arbeitet als Risikomanagerin in einem globalen Unternehmen. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Um ihren Familienangehörigen und Freunden in der Ukraine finanziell zu helfen, hat sie unter folgendem Weblink eine Fundraising-Kampagne gestartet: https://www.gofundme.com/f/help-for-my-family-in-mariupol-ukraine

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.