Das chinesische Regime und sein Problem beim Rekrutieren von Soldaten

Die Zahl der Wehrdienstverweigerer und Deserteure in China wächst. Selbst drakonische Strafen für die Verweigerung des Wehrdienstes helfen nicht. Foto: STR/AFP via Getty Images

China soll für einen Krieg bereit sein – zumindest wenn es nach Xi Jinping geht. Doch die Realität in der Armee sieht anders aus.

Ein neues heißes Thema ist die militärische Expansion des chinesischen Regimes im Indopazifik. So soll die chinesische Armee für den Krieg bereit sein, forderte der chinesische Machthaber Xi Jinping. Doch die Zahl der Wehrdienstverweigerer und Deserteure in China wächst. Was sind die Gründe für dieses Phänomen? Und was bedeutet es?

Da ich früher in Regierungsbehörden unterster Ebene arbeitete und mich an der Einberufung von Wehrdienstpflichtigen beteiligte, möchte ich gerne teilen, was ich über Wehrdienstverweigerung und Desertion in China weiß.

Vier Gründe für Wehrdienstverweigerung

Erstens weigern sich viele junge Männer, in der Armee zu dienen, weil sie denken, dass es zu schwierig sei. Durch die Ein-Kind-Politik sind viele junge Menschen verwöhnt und wollen keine Entbehrungen auf sich nehmen. Dieses Phänomen ist als das „Kleine-Kaiser-Syndrom“ bekannt.

Einige von ihnen finden die Grundausbildung sehr schwer und wenn sie an die harte Zeit denken, die vor ihnen liegt, fliehen sie aus den Militärlagern – ohne Rücksicht auf Verluste.

Der zweite Grund sind familiäre Verpflichtungen. Zum Beispiel wollen junge Männer nicht zur Armee, weil sie darauf vorbereitet werden, das Familienunternehmen zu übernehmen. Diese Familien sind oft recht wohlhabend und haben politische Verbindungen.

Der dritte Grund ist ideologischer Widerstand gegen die Kommunistische Partei Chinas (KPC). Zum Beispiel trauen viele Menschen, die die Kulturrevolution miterlebt haben, der KPC nicht. Sie denken, dass die Armee nur die Interessen des Regimes schützt.