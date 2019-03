Geheimhaltung zwecks Ermittlungen: Die Entmachtung der Washingtoner Leak-Kultur

Es gibt zwei konkurrierende Meinungen, wenn es um den Spygate-Skandal geht.

Die erste Überlegung ist, dass nichts passiert ist. Diese Darstellung besagt, dass der ehemalige Generalstaatsanwalt (AG) Jeff Sessions nichts getan hat, um den Spygate-Plot zu untersuchen, obwohl der Generalinspekteur des Justizministeriums (IG) Michael Horowitz dem Kongress Ende 2017 Beweise in Form von Textnachrichten lieferte – über Befangenheit beim FBI.

Die Darstellung besagt auch, dass, sobald Sessions zum Rücktritt gezwungen wurde und durch den amtierenden AG Matthew Whitaker ersetzt wurde, nichts mehr geschah. In gleicher Weise behauptet sie, dass unter dem neu bestätigten AG William Barr die Spygate-Plotter weiterhin ohne Folgen davonkommen können.

Die zweite Darstellung besagt, dass viel passiert ist, aber dass es aus zwingenden Gründen bewusst aus dem Blickfeld genommen wurde.

Keine der Spygate-Untersuchungen wurde öffentlich bekannt gemacht

Ich habe mich unermüdlich für die zweite Darstellung seit weit über einem Jahr eingesetzt. Während sich das Büro des Sonderermittlers Robert Mueller darauf vorbereitet, seine Türen für immer zu schließen, glaube ich immer noch, dass ich und andere, die an der zweiten Sichtweise festhalten, Recht behalten werden.

Als die Washington Post im September 2018 enthüllte, dass Bundesanwälte eine Grand Jury in ihrer Untersuchung des ehemaligen stellvertretenden FBI-Direktors Andrew McCabe einberufen hatten, habe ich sofort verstanden, was passiert war: Die öffentliche Rollout-Phase wurde für Spygate übersprungen.

Ohne es öffentlich bekannt zu geben, waren Horowitz und Sessions bereits über die Prüfungsphase hinausgegangen und in die Strafverfolgungsphase eingetreten.

Ein gängiges Verfahren für Fälle des Justizministeriums (DOJ), in denen es um Korruption und Verbrechen in der Regierung geht, die von einem Generalinspektor entdeckt wurden, folgt diesem Muster:

Der Generalinspekteur ermittelt. Der IG verkündet das Ende der Untersuchung, beginnt mit der Erstellung eines Berichts und veröffentlicht Berichtsentwürfe. Der IG gibt sowohl an den Generalstaatsanwalt als auch an den Kongress einen Abschlussbericht heraus und der Bericht wird veröffentlicht. Wenn es nach der Veröffentlichung des Abschlussberichts strafrechtliche Empfehlungen seitens des IG gibt, beauftragt der Generalstaatsanwalt öffentlich US-Anwälte mit der Bearbeitung dieser Fälle.

Aber es wird deutlich, dass das nicht das Verfahren ist, das Sessions und Horowitz in allen Fällen befolgt haben. Es scheint schon früh die Entscheidung getroffen worden zu sein, keine der Spygate-Untersuchungen öffentlich bekannt zu machen. Und es war mir immer klar, warum Sessions diese Strategie einführte.

Untersucht die McCabe Grand Jury nur das Leaking?

Es wurde sofort von vielen angenommen, dass die Bundesanwälte im Falle von McCabe lediglich seine illegalen Lecks in den Medien und seine anschließende Lüge gegenüber dem IG untersucht haben. Wäre es in diesem Fall nicht ungewöhnlich, dass die Grand Jury schon Monate vor September eingesetzt wurde und dass die Untersuchung bis heute noch nicht abgeschlossen ist?

Als Horowitz seine Ergebnisse über McCabes illegales Durchsickern veröffentlichte und Sessions seine Entlassung empfahl, wurden detaillierte Informationen bereitgestellt, auch ein Geständniss von McCabe, dass er die Ermittler angelogen hatte.

Warum sollte es eine Grand Jury fast ein ganzes Jahr Zeit kosten, etwas zu untersuchen, was Horowitz und sein Büro bereits vollständig untersucht hatten, bis zu dem Punkt, an dem es ihm gelang, dem Ziel ein Geständnis zu entlocken und einen Bericht mit diesem Geständnis zu veröffentlichen?

Es ist weitaus wahrscheinlicher, dass diese Grand Jury andere Themen untersucht, was auch die vollständige Geheimhaltung um sie herum erklären würde. Sie hatte bereits seit Monaten getagt, als ihre Existenz an die Washington Post durchgesickert wurde; seit diesem Leck vor sieben Monaten gab es keine weiteren Lecks mehr.

Versuchen Sie zu begreifen, wie erstaunlich das ist. Ein wichtiger Spygate-Plotter wird seit fast einem Jahr von einer Grand Jury untersucht. Und in den ersten Monaten ihrer Existenz erreichte nicht einmal ein Flüstern darüber das Ohr von irgendjemandem in den Medien. Und sobald die Nachricht von der Grand Jury bekannt wurde, gab es seitdem totale Funkstille. Angesichts der Stärke der Leak-Kultur in Washington muss man sich fragen: Wie wurde das erreicht?

Umgehung der DC-Leak-Kultur

Die D.C. Leak Kultur – wie ich sie nenne – ist speziell konzipiert und entwickelt worden, um den Sumpf in Washington zu schützen. Sie hat jeden einzelnen Herausforderer bis jetzt besiegt, weil jeder, der Reformen versucht, nirgendwo hingelangen kann, wenn jeder Zug, den er versucht, im Voraus durchsickert. Dies ermöglicht es den Kräften des Sumpfes in Washington, ihre Ressourcen zu bündeln und einen aktiven Widerstand zu schaffen.

Als Trump und sein Strategieteam sich hinsetzten, um zu besprechen, wie sie die massive Korruption auf der ganzen Breite der Bundesbehörden, die sie unter Kontrolle bekommen wollten, beseitigen könnten, war das eine unglaublich schwierige Aufgabe. Das DOJ, das FBI, die CIA und das Außenministerium waren alle vollgestopft mit Partisanen des Demokratischen Nationalkomitees und der Clinton-Maschine, die begierig nach jeder Gelegenheit suchten, die neue Regierung zu sabotieren.

Die wichtigste Waffe, die diese korrupten politischen Partisanen innerhalb dieser Behörden verwenden wollten, um sich selbst zu schützen und das Weiße Haus von Trump anzugreifen, waren strategische Lecks an die Nachrichtenmedien. Tatsächlich führte die Verwendung eines strategischen Lecks gegen Trumps nationalen Sicherheitsberater, Lt. Gen. Michael Flynn, zu seiner Entlassung und der anschließenden Strafverfolgung durch das Büro des Sonderermittlers Mueller.

Was wir von den Medien auf der rechten Seite des Spektrums erhalten haben, sind Leute, die darauf bestehen, dass, da ihre üblichen Washingtoner Quellen nichts hören, nichts passiert.

Um seine Feinde zu täuschen, muss man manchmal auch seine Freunde täuschen. Seien wir ehrlich: Viele von Trumps „Freunden“ in rechtsgerichteten Medien – in dem Bestreben, ihre eigenen Interessen und Ambitionen voranzutreiben – hätten kein Problem damit gehabt, Spygate-Untersuchungen auszuposaunen, wenn sie dadurch einen großen Gewinn erzielt hätten.

Sie hätten sich danach vielleicht schlecht gefühlt, weil die bösen Jungs entkommen sind, aber der Schaden wäre entstanden und er wäre irreparabel gewesen.

Aber weil die „Quellen“, auf die sich diese Blogger, Journalisten und Kommentatoren in den letzten zwei Jahren verlassen, ihnen nichts gesagt haben, wurde es dahingehend interpretiert, dass nichts passiert ist.

Tatsächlich ist es viel wahrscheinlicher, dass die Reporter, die mit der D.C. Leak-Kultur verbunden sind, keine heißen Tipps von ihren üblichen Quellen erhalten, da sich keine dieser Quellen innerhalb oder in der Nähe der US-Staatsanwaltschaft in Utah oder des Büros des Generalinspekteurs in Washington befindet.

Das Büro des OIG untersucht Regierungskorruption, insbesondere solche, Fälle in denen vertrauliche Informationen durchsickern. So bin ich mir ziemlich sicher, dass keiner dieser Reporter, der sich auf die D.C. Leak Kultur Gerüchteküche verlässt, etwas von Leckagen innerhalb des OIG gehört hat.

Und wie viele dieser Reporter und Medienkommentatoren haben zufällig bereits Quellen an Ort und Stelle und gelangen von innen aus an die US-Staatsanwaltschaft in Utah? Ich wäre bereit, darauf zu wetten, dass es keinen gibt.

Hat noch niemand herausgefunden, warum Sessions einen US-Staatsanwalt in Utah kontaktiert hat, um die Spygate-Ermittlungen zu leiten? Es liegt daran, dass Utah so weit von der D.C. Leak Kultur entfernt ist, wie man nur sein kann.

Die „Ken Starr Behandlung“

Der Sonderermittler Ken Starr machte schon am Beginn seiner Clinton-Whitewater-Untersuchung in den 90er Jahren einen großen taktischen Fehler. Er bestand bei seiner Untersuchung auf völliger Transparenz.

Die Clinton Medienmaschine machte dann seine gesamte Untersuchung zu einem jahrelangen Zirkus, in dem Starr und sein Ermittlungsteam zu nationalen Parias wurden. Dies geschah, noch bevor die Beweise zu Monica Lewinsky auftauchten, was der Clinton Medienmaschine erlaubte, endlos zu wiederholen, dass Starrs Untersuchung „nur um Sex“ ging.

Trump und sein Team entschieden, dass es unmöglich war, Zielscheiben auf die Rücken von engagierten Beamten zu hängen, die sie mit der Untersuchung von Spygate beauftragen wollten. Das hätte es der D.C. Leak Kultur und der Clinton Medienmaschine ermöglicht, auf sie zu zielen, während sie noch versuchten, ihre Fälle aufzubauen.

Die heimliche Vorgehensweise bei diesen Spygate-Untersuchungen war wahrscheinlich die einfachste Entscheidung, die Trump nach seinem Amtsantritt treffen musste.

Nichts wird vom Justizministerium veröffentlicht, bis es an der Zeit ist, die Anklagepunkte zu entsiegeln. Während das jammernde Medienkommentatoren blind macht, lässt es auch die D.C. Leak Kultur und die Clinton Medienmaschine im Dunkeln.

Und das ist der springende Punkt. Zu schade, wenn es Ihnen nicht gefällt.

Brian Cates ist ein politischer Experte und Schriftsteller mit Sitz im Süden von Texas. Er ist der Autor von „Niemand hat nach meiner Meinung gefragt…. Aber hier ist sie trotzdem!„.

Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von al)

Originalartikel: How the DC Leak Culture Was Made Powerless to Thwart Spygate Investigations

