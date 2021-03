Linke Indoktrination an US-Schulen: „Die meisten amerikanischen Schulen schaden Ihrem Kind“

Dennis Prager warnt Eltern davor, ihre Kinder auf Schulen zu schicken, die linker Ideologie den Vorzug geben vor dem Lernen von Anstand, intellektueller Schärfe und Charakter. Sein Tipp: das Kind in eine Heimschulgruppe geben.

Seit Jahrzehnten sage ich den Eltern, dass sie Russisches Roulette mit den Werten ihres Kindes spielen, wenn sie es auf fast jedes beliebige College schicken.

Aber es ist eine andere Version des Russischen Roulettes. In der traditionellen Version enthält nur eine der sechs Kammern der Waffe eine Kugel. In der College-Version des Russischen Roulettes enthalten fünf der sechs Kammern eine Kugel. Wenn Ihr Kind fast jede Universität in Amerika (oder Kanada oder irgendwo sonst in der englischsprachigen Welt) besucht, stehen die Chancen gut, dass der Anstand, die intellektuelle Schärfe, das Denkvermögen, der Charakter und der moralische Kompass Ihres Kindes beschädigt werden, vielleicht sogar dauerhaft.

Die schlechtere Nachricht ist, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Kind auf eine beliebige Grundschule oder Highschool schicken – egal ob öffentlich oder privat – ist ebenso hoch. Immer mehr Schulen werden von linken Ideologen übernommen und von Nicht-Ideologen, denen der Mut fehlt, sich den Ideologen entgegenzustellen.

Einmal mit der Linken infiziert, bringen diese Schulen den Kindern bei, Vernunft, Tradition, Amerika, Christentum, Weiße, Exzellenz, Freiheit und Männlichkeit zu hassen. Um ein Beispiel zu nennen: Dank eines Millionenzuschusses von Bill Gates durch seine Bill und Melinda Gates Stiftung hat das Bildungsministerium von Oregon verkündet, dass das Lehren von Mathe ein Ausdruck weißer Vorherrschaft ist. – Und zwar dann, wenn nach der „einen richtigen Antwort“ gestrebt wird. Warum sollte dann ein Elternteil aus Oregon, der sich um den Verstand seines Kindes sorgt, dieses Kind auf eine Schule in Oregon schicken?

Zusätzlich zur Pervertierung der Bildung haben Lehrer und ihre Gewerkschaften eine Verachtung für Kinder an den Tag gelegt, die selbst Konservative überrascht hat. Die mehr als ein Jahr andauernde Weigerung von Lehrern, im Unterricht zu erscheinen, ist ebenso unwissenschaftlich wie beispiellos. Am 3. Februar sagte die Direktorin des Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Walensky, während einer Pressekonferenz im Weißen Haus, dass Lehrer nicht gegen COVID-19 geimpft werden müssten, bevor die Schulen wieder sicher öffnen könnten: „Es gibt immer mehr Daten, die darauf hindeuten, dass die Schulen sicher wieder geöffnet werden können und dass eine sichere Wiedereröffnung nicht bedeutet, dass Lehrer geimpft werden müssen. Die Impfung von Lehrern ist keine Voraussetzung für eine sichere Wiedereröffnung von Schulen.“

Nichtsdestotrotz haben sich diese Feiglinge und Hypochonder – Menschen, die behaupten, sich mehr als alles andere um ihre Schüler zu kümmern – in den großen Städten des Landes geweigert, in die Schule zurückzukehren (während sie verlangen, bezahlt zu werden). Sie haben sich geweigert, zu unterrichten, trotz der Tatsache, dass die Übertragung des COVID-19-Virus von Kindern auf Lehrer extrem selten ist. Ein Lehrer, der wegen des Virus ins Krankenhaus eingeliefert wird, geschweige denn stirbt, ist seltener als ein Lehrer, der bei einem Verkehrsunfall auf dem Weg zur Schule stirbt. Warum sollten Sie also Ihr Kind zu solchen Menschen schicken und es von ihnen „unterrichten“ lassen, vor denen Sie so wenig Respekt haben – oder haben sollten?

„Drag Queen Story Hour“ und „1619 Project“

Warum würden Sie Ihr kleines Kind in eine Schule schicken, die eine „Drag Queen Story Hour“ unterstützt oder die sich mit „nichtbinärer“ Geschlechtsidentität beschäftigt? Glauben Sie, dass solche Dinge die Unschuld Ihres Kindes nicht beschädigen? Wollen Sie, dass Ihr Kind seine sexuelle Identität anzweifelt?

Warum sollten Sie Ihr Kind in eine Schule schicken, die das „1619 Project“ der „New York Times“ unterrichtet? Dieses Projekt behauptet, dass Amerika nicht 1776, sondern 1619 gegründet wurde, mit der Ankunft der ersten schwarzen Sklaven in Nordamerika. Und dass der Revolutionskrieg nicht für die Unabhängigkeit von Großbritannien, sondern für die Erhaltung der Sklaverei geführt wurde. Praktisch jeder führende Historiker, der sich auf die amerikanische Geschichte spezialisiert hat – die meisten von ihnen sind Liberale und Demokraten und einige von ihnen waren Anti-Trump-Aktivisten – haben das „1619-Project“ als Lüge bezeichnet.

Entfremdung und Verachtung für die Eltern

Wann immer ich Erwachsene treffe, die traditionelle amerikanische Werte vertreten, stelle ich ihnen drei Fragen:

Die erste lautet: „Haben Sie Kinder?“

Wenn ja, lautet meine zweite Frage: „Wie viele von ihnen teilen Ihre Werte?“ Es ist nicht üblich, Menschen zu treffen, deren Kinder all die traditionellen Werte ihrer Eltern teilen.

Wenn sie antworten, dass einige ihrer Kinder ihre Werte nicht teilen, lautet meine dritte Frage: „Was ist passiert?“

In jedem Fall führen diese Eltern die Entfremdung ihres Kindes von den eigenen Werten auf das College und zunehmend auch auf die Highschool zurück, die das Kind besucht hat.

Außerdem sind diese Kinder nicht nur von den Werten ihrer Eltern entfremdet, sondern oft auch von den Eltern selbst. Eine Sache, die man lernt, wenn man links wird, ist, Verachtung für diejenigen zu empfinden, die andere Überzeugungen haben.

Hätten diese Eltern gewusst, was aus ihren Kindern werden würde, hätten sie sie nie aufs College geschickt – oder auch nur auf die Highschool, die sie besucht haben. Es scheint jedoch so zu sein, dass egal, wie viele Menschen das Herz und den Verstand ihrer Kinder an die linke Indoktrination verlieren, und egal, wie viele Informationen sich über die Perversion der Erziehung in amerikanischen Schulen ansammeln, Eltern weiterhin Risiken mit ihren Kindern eingehen, die sie in keinem anderen Bereich eingehen würden.

Ich bin mir der enormen Hindernisse durchaus bewusst. Wenn Ihr Kind MINT (Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen, Mathematik) oder Jura studieren möchte, bleibt das College eine Notwendigkeit. Ansonsten ist es das nicht.

Was die Grundschule und die Highschool angeht, müssen Eltern entweder eine Schule finden, die Lesen, Schreiben und Rechnen lehrt, anstatt Amerika-Hass zu verbreiten, oder sie sollten ihr Kind zu Hause unterrichten. Das klingt verständlicherweise furchtbar entmutigend. Es wird jedoch immer einfacher, dies zu tun, da es im ganzen Land immer mehr Heimschulgruppen und qualitativ hochwertige Heimschul-Lehrpläne gibt.

Wie auch immer Sie sich entscheiden, sagen Sie nicht, Sie seien nicht gewarnt worden.

Dennis Prager ist ein landesweit verbreiteter Radio-Talkshow-Moderator und Kolumnist.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Most American Schools Are Damaging Your Child (deutsche Bearbeitung von mk)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

