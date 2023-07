Woke Vocabulary Phrases und Begriffe, die man aus der Welt schaffen sollte

Der „Woke“-Apparat hat ein willkürliches Sprachsystem geschaffen, das auf keinem soliden Fundament fußt. Lassen Sie uns beispielhaft einige dieser Begriffe analysieren. Ein Kommentar von Christian Milord.

1. Verfechter der sogenannten Woke-Bewegung unterwandern mittels der „kritischen Rassentheorie“ (CRT) unsere wichtigsten Institutionen. Die CRT ist aus der marxistischen Frankfurter Schule in Deutschland hervorgegangen und hat so ihren Weg in die amerikanische Wissenschaft gefunden.

Nach dieser Ideologie befinden sich [Farbige] in einer ewigen Opferrolle. Weiße hingegen werden im Sinne einer Kollektivschuld für tatsächliche oder vermeintliche historische Verbrechen verantwortlich gemacht. Diese Ideologie widerspricht dem Freiheitsgedanken und beleidigt die menschliche Intelligenz.

DEI ist ein Schwindel

2. Der Slogan „Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration“ (DEI) ist ein Schwindel. Er hat zum Ziel, ein Quotensystem für Minderheiten in akademischen und beruflichen Positionen einzuführen. Das hat nichts mit Wettbewerb, intellektueller Vielfalt und Verdienst zu tun, die zu den Grundprinzipien der Demokratie gehören.

DEI ist einer der Hauptgründe, weshalb es mit dem öffentlichen Bildungswesen in den letzten 15 bis 20 Jahren nur nach unten gegangen ist. Es belohnt die Faulen und bestraft die Produktiven. Es ist auch ein Affront gegen die Minderheiten unter den DEI-Empfängern, die keine besonderen Vergünstigungen suchen, um im Leben voranzukommen.

3. Die ESG-Kriterien „Umwelt, Soziales, Governance“ sind ein Vorwand für die selbst ernannten Eliten, in die freien Märkte einzugreifen. Man könnte die Begriffe mit Klimahysterie, soziale Kontrolle und staatlichen Eingriffen übersetzen. ESG ist unwissenschaftlich. Es versucht Unternehmen dazu zu zwingen, die Belange der Verbraucher und Aktionäre zugunsten der Interessen der Globalisten zu ignorieren, die über die Massen herrschen wollen.

„Gender-affirming care“ ist reine Dystopie

4. „Gender-affirming care“ ist reine Dystopie. Damit ist die „Betreuung“ von jungen Menschen gemeint, wenn sie dazu überredet werden, ihr Geschlecht zu ändern. Das ist eine geschlechtsnegierende Grausamkeit. Dabei wird versucht, den natürlichen Prozess der Pubertät mit Medikamenten zu stoppen und die Menschen durch das Entfernen wichtiger Körperteile zu verstümmeln.

Sie passiert oftmals ohne Zustimmung der Eltern. Außerdem werden die Jugendlichen nicht über die langfristigen Folgen der Geschlechtsumwandlung aufgeklärt. Jeder, der junge Menschen dazu überredet, gegen die Gesetze der Natur und Moral zu handeln, sollte in vollem Umfang zur Verantwortung gezogen werden.

5. Radikale, die auf eine Opfermentalität setzen, sprechen von „marginalisierten“, „unterrepräsentierten“ und „unterversorgten“ Gruppen in der Gesellschaft, denen angeblich geschadet wird. Die Linksradikalen ignorieren die Tatsache, dass in einer freien Gesellschaft (die ihre rassistischen Gesetze bereits abgeschafft hat) Menschen nur dann an den Rand gedrängt werden, wenn sie sich selbst isolieren und sich weigern, sich zu integrieren.

Jeder in Amerika kann erfolgreich sein, wenn er fleißig lernt und arbeitet. Diskriminierung kann immer noch vorkommen, aber das sind Einzelfälle, die geklärt werden müssen.

„People of Color“ sollte aus dem Sprachschatz entfernt werden

6. „People of Color“ sagt im Grunde nichts aus, außer dass es Weiße ausschließt. Wann haben Sie schon einmal einen weißen Menschen gesehen, der so weiß wie ein Papier ist? Auch die Hautfarbe von weißen Menschen gibt es in unterschiedlichen Nuancen. So gesehen besteht die gesamte menschliche Rasse im Grunde aus Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Folglich sollte dieser Satz entweder alle einschließen oder aus dem Sprachschatz verbannt werden.

7. Die linke Agenda hält sich selbst für „fortschrittlich“. Ist es fortschrittlich, wenn junge Menschen verstümmelt werden, weil sie die unveränderlichen Gesetze Gottes und der Natur hinsichtlich des Geschlechtes ändern wollen? War es fortschrittlich, der Antifa und Black Lives Matter zu erlauben, im Sommer 2020 Anarchie zu schüren? Progressive halten sich selbst für woke, aber ihre Theorien sind das Gegenteil.

8. Ein neuerer Trend nennt sich „quiet quitting“. Man kann es so übersetzen, dass man sich am Arbeitsplatz nur minimal anstrengt, dafür aber eine Reihe von Vorteilen einfordert. Sollte sich jemand tatsächlich dieser faulen Taktik bedienen, wird er wahrscheinlich ein böses Erwachen erleben.

„Soziale Gerechtigkeit“ gibt es nicht

9. Oft wird von dem Begriff „soziale Gerechtigkeit“ gesprochen. So etwas wie soziale Gerechtigkeit gibt es nicht. Aber es gibt gleiche Rechte für alle vor dem Gesetz. Der Begriff „soziale Gerechtigkeit“ ist eine Rechtfertigung dafür, Menschen, die etwas leisten, etwas wegzunehmen und es an die Faulpelze in der Gesellschaft zu verteilen, die keinen Beitrag leisten.

10. Leute, die sich als „woke“ sehen, behaupten, dass sie energisch „die Wahrheit gegenüber den Mächtigen vertreten“. Wirklich? Wie kann man das tun, wenn man bereits selbst an der Macht ist? Die linke Ideologie kontrolliert den größten Teil der akademischen Welt, die Unterhaltungsindustrie, die Regierung, die etablierten Medien und Big Tech. Menschen, die sich wirklich dieser Macht entgegenstellen, sind Leute, die sich trauen, dieses Monopol der „Freiheit für mich, aber nicht für dich“ anzuprangern.

11. Linksradikale behaupten, dass Amerika auf „systemischem Rassismus“ aufgebaut wurde. Zwar gibt es in jeder Gesellschaft ein gewisses Maß an Rassismus, aber freie Gesellschaften neigen dazu, Chancen von Minderheiten zu fördern. Die meisten Menschen kümmern sich nicht um Hautfarbe, Glaube, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht oder Rasse, solange die Bürgerrechte respektiert werden.

Was ist „toxische Männlichkeit“?

12. Was ist mit „toxischer Männlichkeit“ gemeint? Warum spricht man nicht von „toxischer Weiblichkeit“, wenn es um sogenannte Verfechterinnen von Frauenrechten geht, die sich angesichts der Forderungen von Frauen, die im Sport und am Arbeitsplatz gleiche Bedingungen anstreben, ausschweigen?

Amerikanische Männer sollten mehr gesunde männliche Eigenschaften besitzen, denn die „Woke“-Industrie versucht bei jeder Gelegenheit, Männer zurechtzustutzen. Frauen sollten auch stolz darauf sein, weibliche Charaktereigenschaften zu haben.

13: „Transphobie“ ist ein Schlagwort, das als Waffe gegen jeden eingesetzt wird, der berechtigte Fragen stellt und die Missstände in der Transgender-Industrie aufdecken will.

Schließlich hat die Linke die unsinnige Phrase „You do you“ hervorgebracht. Sie ähnelt dem Wortspiel „Sei du ganz“ („Be You to full“). Es klingt auf Englisch so ähnlich wie „schön“ („beautiful“). Dieses narzisstische Mantra erlaubt es dem Einzelnen, seinen Impulsen zu folgen und die objektive Wahrheit zu ignorieren.

Woke-Ideologie macht amerikanischen Traum zum Albtraum

Die Kontrolle der Sprache durch den „Woke“-Industriekomplex zielt darauf ab, alle unglücklich zu machen, außer den Zirkusdirektoren, die das Ganze kontrollieren. Die „Woke“-Dystopie verwandelt den amerikanischen Traum für alle, die an traditionellen geistigen Werten festhalten, in einen Albtraum.

Der moderne Marxismus ist geschickt darin, aggressive Viktimologie (Lehre vom Opfer) zu betreiben, die Religion anzugreifen, die freie Meinungsäußerung zu zensieren, von der Verantwortung abzulenken, unsere Gründungsprinzipien zu demontieren, intellektuelle Faulheit zu fördern, Desinformation zu verbreiten und den Niedergang Amerikas zu beschleunigen, ohne etwas zu schaffen, das die Leere sinnvoll ausfüllen kann.

Doch es gibt auch eine gute Nachricht! Auch wenn die heimtückische „Woke“-Industrie ständig versucht, Kulturkriege anzuzetteln, kann sie uns niemals unsere gottgegebenen Rechte nehmen, weil unsere angeborene Freiheit nicht von menschengemachten Institutionen ausgeht.

Zum Autor

Christian Milord ist ein in Orange County, Kalifornien, ansässiger Pädagoge, Veteran der US-Küstenwache und Schriftsteller. Er studierte an der Universität von Winnipeg und erwarb seinen Master im Bildungswesen an der California State University, Fullerton (CSUF). Er ist Mentor für Studenten an der CSUF und beteiligt sich an Programmen zur Förderung der Bibliothekskompetenz.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Woke Vocabulary Phrases and Terms That Should Be Debunked“ (deutsche Bearbeitung nh)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.