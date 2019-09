Gerald Grosz: Feuer im Regenwald, schweigende Politik und wo bleibt „Gretl“ mit der „Zwergenarmee“?

Verheerende Waldbrände durchziehen den Amazonas-Regenwald. „In den vergangenen Jahren haben wir Tausende Hektar Regenwald verloren, weil illegal neue Weide- und Ackerflächen geschaffen werden“, erklärte Iván Duque, der Präsident von Kolumbien, beim Krisentreffen am Freitag in Leticia.

Doch was passiert im Amazonas-Regenwald eigentlich. Woher all die Brände? Klimawandel?

Marco Antonio Teixeira, Historiker der staatlichen Universität von Rondonia, sagte dem „Focus“: „Hinter der Entwaldung steckt eine Logik, denn es geht um die Besetzung von Land.“ Sobald die dort lebenden Menschen vertrieben worden sind, wird abgeholzt und Sägewerke errichtet. Dann wird Gras gesät und beweidet. Der Form halber. Eine Kuh pro Quadratkilometer reicht, um die gesetzlichen Bedingungen zu erfüllen. Dann kommt die Landwirtschaft, die den Boden mit Kunstdünger beschickt und mit Glyphosat spritzt: Monokulturen, vor allem Soja, genentisch verändert. Schließlich kommen die Bergbaukonzerne, den Boden zu durchwühlen.

88.000 Brände wurden aktuell im Amazonas gezählt. Fast 25.000 Quadratkilometer Wald verbrannten allein im August laut WWF. Das Öko-System des Regenwaldes ist bedroht. Doch wo bleibt „Fridays for Future“? Wo bleibt Greta das Klima-Kind? Wo sind die Proteste und Schulstreiks im Regenwald? Gretas Message zu den Bränden ist kurz, allgemein und erstaunlich zurückhaltend: „Unser Krieg gegen die Natur muss enden“, postet sie über Twitter aus New York. Ab Anfang Dezember findet die UN-Klimakonferenz in Chile statt. Da will sie auch hin.

„Our war on nature must end,“ said young climate activist Greta Thunberg when she arrived in New York by boat for the UN climate summit.pic.twitter.com/ni5dvuQjvx

— BBC (@BBC) 29. August 2019