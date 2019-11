Wochenend-Spezial: Chaos in Hongkong und „Hexenjagd“ auf US-Präsident Trump

Am Samstag gibt es aus aktuellem Anlass einen Rundumblick in das durchaus geplante Chaos in Hongkong. Wir geben Ihnen einen Einblick über Stimmen, die sonst totgeschwiegen werden und in den Medien kaum Beachtung finden – von unschuldig verhafteten Studenten über ehemalige Konsulatsmitarbeiter die gefoltert wurden, bis hin zu den geheimen Plänen und Machenschaften des kommunistischen Regimes.

Am Sonntag widmen wir uns ausführlich dem gegen US-Präsident Donald Trump eingeleiteten Amtsenthebungsverfahren. In einem Statement hatte Trump am Mittwoch betont: „Die Amtsenthebungs-Hexenjagd ist jetzt vorbei“.

Einige bisherige Spezialsammlungen

Steuerliche Tipps zum Jahresende (17.11.2019)

Das Jahresende naht. Bald steht die alljährliche Steuererklärung wieder an. Damit Sie sich auch einmal auf den Steuerbescheid freuen können, haben wir für Sie einige Steuerspartipps für 2019 zusammengestellt.

Impfpflicht (16.11.2019)

Ab März 2020 soll Impfverweigerern ein Bußgeld von 2.500 Euro drohen. Das gilt für Erzieher, Pädagogen und dem Personal medizinischer oder für die Pflege zuständiger Personen. Vor allem trifft es aber Eltern, die ihre schulpflichtigen Kinder keiner Impfung unterziehen wollen. Ungeimpften Kindern wird darüber hinaus der Besuch einer Kita oder Tagesmutter verwehrt.

Auszeit (10.11.2019)

Der November ist eine Zeit, in der die Menschen sich langsam an den Ofen zurückziehen. Wir sehnen uns nach dem Herzerwärmenden. Der Herbst ist eine großartige Zeit, um alles, was Sie früher im Jahr begonnen haben, zu beenden und die Früchte Ihrer Arbeit dann im neuen Jahr zu genießen.

Hat die DDR die BRD übernommen? 30 Jahre nach dem Mauerfall (9.11.2019)

Könnte es nicht auch sein, dass die DDR-Diktatoren (wie Gauck sie bezeichnet) die BRD übernommen haben? Still, unbemerkt, heimlich, leise. Henryk M. Broder nannte 2017 die Politik von Kanzlerin Merkel „die späte Rache der DDR an der BRD“.

Diesel-Pkw: 1,76 Liter auf 100 Kilometer – im Jahr 1989 (3. November 2019)

Der Newsletter beginnt so: „Beginnen wir mit diesem Muldenkipper (ein E-Auto). Seine Batterie allein wiegt acht Tonnen und kann mehr Energie speichern als sechs top-ausgestattete Tesla Model S. Im Gegensatz zum Tesla muss der LKW jedoch nie an die Steckdose…“

Weltherrschaft – Eine Erklärung des aktuellen Chaos (2. November 2019)

Die Menschen der Welt erwachen und werden sich immer klarer über die eigentlichen Zusammenhänge der Gesellschaft – und über diejenigen, die die Weltherrschaft anstreben.

Es ist ein ewiges Prinzip im menschlichen Bereich, dass das Böse die Rechtschaffenheit nie besiegen kann. Der Mensch ist zwar unvollkommen, trägt aber in seiner Natur die Freundlichkeit, Tugend und den moralischen Mut, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gepflegt und weitergegeben werden. Darin liegt seine Hoffnung.

Deutschland verdummt – ach, wirklich? (27.10.2019)

Wie steht es um den deutschen Nachwuchs? Wie viel Einfluss hat der Staat? Das Feuer, welches in den Kindern zu entfachen ist, um echtes Wissen zu empfangen, fürchten die Herrschenden wie der Teufel das Weihwasser.

Rente (26.10.2019)

Starre bürokratische Regeln werden weder dem Lehrer noch dem Maurer helfen. Auch Hans-Werner Sinn findet, man sollte ernsthaft darüber nachdenken, die feste Altersgrenze aufzuheben.