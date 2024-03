Große Siesta in Mexiko für Recht auf guten Schlaf

Inmitten eines der belebtesten Viertel von Mexiko-Stadt haben rund 200 Menschen mit einer großen Siesta für das Recht auf guten Schlaf demonstriert. Auf Kunststoffmatten und den Kopf auf einem Kissen bettend sowie die Augen mit Masken bedeckt, nahmen sie nach Angaben der Organisatoren am Freitag (Ortszeit) an einer „friedlichen Demonstration für das Recht auf Schlaf“ teil.

Die Idee sei, dass Aufmerksamkeit für die Aktion dabei helfen könne, „neue politische Maßnahmen“ zur Förderung von Ruhe zu ergreifen, sagte Guadalupe Terán von einem privaten Zentrum für Schlaf und Neurowissenschaften, welches die Veranstaltung zusammen mit der mexikanischen Regierung ins Leben gerufen hatte. „Wir haben lange Arbeitszeiten, aber in den Unternehmen gibt es keinen Raum, um eine Siesta zu garantieren“, sagte sie.

Durch eine Meditationssitzung fielen manche Teilnehmer in einen tiefen Schlaf, was ein lautes Schnarchen verriet. Anderen gelang es, sich kurz zu entspannen. Rentner, eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter und Spaziergänger schlossen sich der kollektiven Siesta an.

„Schlafen und sich gut ausruhen ist sehr gut für die Aufmerksamkeit. Ich muss es mehr tun, aber ich finde diese Dynamik sehr cool, sie fördert die Ruhe“, sagte die 24-jährige Psychotherapeutin Alexia González. „Es ist ein bisschen weit weg, aber ich musste kommen, weil es mir wichtig ist“, sagte der 64 Jahre alte Rentner Víctor Sánchez. (afp)