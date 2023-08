Wettrennen auf Twitter: Wer findet die ersten Lebkuchen?

Schon im Sommer scharrten die ersten Lebkuchen-Fans sprichwörtlich mit den Hufen. Jetzt ist es endlich so weit.

Vollmilch, Zartbitter oder pur. Keine Frage, für viele Menschen gehören Lebkuchen zu Weihnachten wie das Amen in der Kirche.

Seit Wochen zeigen sich auf der in „X“ umbenannten Plattform Twitter Kunden in höchster Vorfreude. Am 26. Juli stellte dort jemand die Frage: „Hat eigentlich schon jemand Lebkuchen in einem Supermarkt entdeckt?“

Eine am 19. August gepostetes Foto zeigt eine Aufnahme aus einem Supermarkt. Dort wurden Lebkuchen gesichtet. Das Besondere an dem Bild sind jedoch weniger die Lebkuchen, sondern das Hinweisschild des Marktes. Dort heißt es: „Wenn dieses Jahr wieder so viel gemeckert wird, stellen wir es nächstes Jahr noch früher raus!“

„Es ist gerade mal Mitte August, und ich hab das Zeug schon in mehreren Läden gesehen. Ich will noch nicht Winter!“, schreibt einer darunter.

Ein anderer merkt an: „Von mir aus muss man das überhaupt nicht wegräumen.“

Aber auch andere Posts zeigen Lebkuchen, die im Geschäft entdeckt wurden, und zwar schon ein paar Tage früher.

Juchu🥰🥰👍🌞🤠🤠

Es gibt wieder #Lebkuchen

Wurde auch Zeit.

Schönen Abend ihr, jetzt verwunderte , Menschen da draußen 🌞🤠 pic.twitter.com/Q2HRb5B3n1 — Maximilian 🌳🐦 (@Maximil98822480) August 16, 2023

Lebkuchenpreise ziehen an

Wenn man nach erster Freude genauer die Preise betrachtet, bemerkt man einen Unterschied. Der Hersteller Lambertz spricht von einem „Kosten-Tsunami“ bei Rohstoffen, Energie, Verpackung, Logistik und Personal.

Schon im vergangenen Jahr war die Freude bei dem Unternehmen gedämpft. „Derzeit haben wir eine paradoxe Situation: Unsere sieben Werke sind komplett ausgelastet, aber wir machen uns Sorgen ums Ergebnis“, hatte Hermann Bühlbecker, Chef des Traditionsunternehmens mit 4.000 Mitarbeitern, laut Handelsblatt damals geäußert. „Die Gebäckindustrie gehört zu den Branchen, die am härtesten getroffen sind.“

Dass die Menschen nun an Lebkuchen und Stollen sparen, erwartet er dagegen nicht: Der Konsum sei in der Vergangenheit konstant geblieben. „Wenn es um Weihnachten und Advent geht, verzichten die Leute ungern.“

Und falls man doch etwas wegen der erhöhten Preise weniger kauft, ist es sicherlich auch nicht so schlimm – das sei gut für die Figur, heißt es auf „X“.