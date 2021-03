Katzenminze zieht Katzen an und hält Mücken und Co. fern. Foto: iStock

Wer künftig Mücken vertreiben möchte, könnte mit einer Katze auf dem Schoß enden, denn Katzenminze wirkt als Insektenschutzmittel mindestens so gut wie beispielsweise DEET. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher aus den USA und Schweden.

Katzenminze wird aufgrund ihrer anziehenden und berauschenden Wirkung auf Stubentiger oft als Zusatz für Spielzeug und Leckerlis verwendet. Weniger bekannt ist bislang, dass das Kraut gleichzeitig eine starke abwehrende Wirkung auf Insekten hat. Besonders seine Wirkung auf Moskitos weckt das Interesse der Forscher. Neuere Forschungen zeigen nun, dass ihre Inhaltsstoffe mindestens so wirksam sind wie DEET (Diethyltoluamid) und andere synthetische Insektenabwehrmittel.

Welcher Mechanismus genau die Abneigung der Insekten gegen dieses gewöhnliche Mitglied der Minzfamilie auslöst, war bisher jedoch unbekannt. Diese Frage konnte ein Team von Forschern der Universitäten Northwestern (llinois, USA) und Lund (Schweden) in einem kürzlich in der Fachzeitschrift „Current Biology“ veröffentlichten Artikel beantworten.

„Katzenminze und ihr Wirkstoff Nepetalacton werden seit Jahrtausenden zur Abwehr von Schädlingen eingesetzt. Der früheste Nachweis stammt aus der Zeit von Plinius dem Älteren“, sagt Marcus C. Stensmyr, Professor an der Universität Lund und Mitautor der Studie in einer Pressemitteilung. „Aber warum Katzenminze bei einer so breiten Palette von Insektenarten so wirksam ist, blieb bisher unbekannt.“

Schluss mit Kollateralschäden

Traditionelle Konzepte zur Moskitobekämpfung beinhalteten häufig Insektizide. Diese sind jedoch gleichzeitig auch für andere, nützliche Insektenarten schädlich. Moderne synthetische Rezepturen zur Insektenabwehr zielen dagegen auf die Geruchs- und Geschmacksrezeptoren von Mücken ab. Diese machen das Insekt unfähig, menschliche Beute zu erkennen.

„Wir haben entdeckt, dass Katzenminze und ihr Wirkstoff einen uralten Schmerzrezeptor aktiviert. Dieser ist bei vielen unterschiedlichen Tieren wie Plattwürmern, Fruchtfliegen und Menschen zu finden“, sagte Marco Gallio, Professor für Neurobiologie im Weinberg College of Arts and Sciences. „Wir glauben, dass Katzenminze diesen weitverbreiteten Reizrezeptor aktiviert und deshalb so eine abneigende Wirkung hat.“

In früheren Arbeiten zeigte unter anderem das Gallio Lab, dass Menschen, Insekten und viele andere Tierarten eine Version dieses Schmerzrezeptors besitzen. Dabei handelt es sich um ein Protein, das auch als „Wasabi-Rezeptor“ bekannt ist und Umweltreizstoffe wie Schmerz und Juckreiz wahrnimmt.

Im Gegensatz zu Wasabi- oder Knoblauchverbindungen, die diese Rezeptoren auch beim Menschen aktivieren, scheint Katzenminze jedoch lediglich bei Insekten eine Reaktion hervorzurufen, sagte Gallio. Das erkläre auch, so Gallio weiter, „warum Menschen gleichgültig darauf reagieren.“

Katzenminze ist für jeden zugänglich

Warum sich Katzen so sehr von Katzenminze angezogen fühlen, ist eine ganz andere Geschichte und eine, die nicht ganz verstanden wird. Forschungen deuten darauf hin, dass dies auf eine ungewöhnliche Wechselwirkung zwischen einem der Wirkstoffe der Katzenminze und einer molekularen Komponente im Belohnungssystem des Katzengehirns zurückzuführen sein könnte.

„Moskitos, insbesondere solche, die als Krankheitsüberträger fungieren, werden zu einem größeren Problem. Ein Grund hierfür ist, dass wegen der Klimaveränderung immer mehr Gebiete attraktivere Bedingungen für sie bieten“, so Stensmyr. „Von Pflanzen abgeleitete Verbindungen stellen einen neuen Ansatz zur Entwicklung von Insektenschutzmitteln dar. Pflanzen wissen schon lange, wie sie sich vor Schädlingen schützen können.“

Gallio fügte hinzu, dass pflanzliche Stoffe oft zu viel niedrigeren Kosten erhältlich und leichter zu beschaffen sind. Die Zugänglichkeit der Katzenminze könnte große Auswirkungen in Entwicklungsländern haben, wo durch Mücken übertragene Krankheiten ein großes Problem darstellen.

Die Forscher untersuchten verschiedene Insektenarten, um besser zu verstehen, wie Katzenminze und ihr Wirkstoff eine breite Palette von Insekten abwehrt. So forscht das Gallio-Labor an der Northwestern University zu Fliegen der Gattung Drosophila, während das Stensmyr-Labor in Lund sich hauptsächlich mit Stechmücken und anderen Insekten als Überträger von menschlichen Krankheiten befasst.

(Mit Material der Northwestern University)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!