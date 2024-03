Panorama Weltraum

Zweiter Startversuch von russischer Rakete mit drei ISS-Astronauten an Bord

Zwei Tage nach dem Abbruch des Starts einer russischen Sojus-Trägerrakete zur Internationalen Raumstation ISS in letzter Sekunde soll am Samstag ein zweiter Startversuch folgen. Die Rakete soll drei Raumfahrer ins All bringen.