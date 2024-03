Vier Astronauten kehren von ISS zur Erde zurück

Vier Astronauten der Internationalen Raumstation ISS haben sich nach mehr als sechs Monaten im All auf die Rückreise zur Erde begeben. Eine Dragon-Raumkapsel des US-Unternehmens SpaceX verließ die ISS am Montagmorgen mit der US- Astronautin Jasmin Moghbeli, dem Dänen Andreas Mogensen, dem Japaner Satoshi Furukawa und dem russischen Kosmonauten Konstantin Borisov an Bord. Dasselbe Raumschiff hatte die Mitglieder der Nasa-Mission Crew-7 im August zu wissenschaftlichen Experimenten zur ISS gebracht.

Die Landung soll laut NASA und SpaceX am Dienstag um 05.35 Uhr (Ortszeit, 10.35 MEZ) im Wasser vor der Küste Floridas erfolgen.

Moghbeli, die die Mission leitete, würdigte zum Abschluss die internationale Partnerschaft, die den Weg für den Bau der ISS in den 1990er Jahren geebnet hatte. „Das zeigt, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten“, sagte sie bei einer Abschiedszeremonie am Sonntag.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 ist die 1988 in Betrieb genommene Internationale Raumstation einer der wenigen Bereiche, in denen Russland und die USA noch zusammenarbeiten.

Das Unternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk organisiert den Transport zur ISS. Damit wurde die Abhängigkeit der NASA von Russland verringert. (afp)