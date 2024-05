Was kann man von dem Treffen zwischen Macron und Xi erwarten?

Was kann von dem Besuch des chinesischen Machthabers Xi Jinping in Paris erwartet werden? Zunächst einmal gibt es keine Fortschritte bei den Menschenrechten. China steht auf der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 175 von 180 Ländern und ist laut „The Economist“ eines der weltweit autoritärsten Länder und bei Weitem das größte. Es wird hingegen um politische und wirtschaftliche Partnerschaften zwischen den beiden alten Nationen gehen.

Und in der derzeitigen verfahrenen Lage Frankreichs, das laut dem Essayisten Nicolas Baverez noch nie so „exponiert und verwundbar seit den 1930er-Jahren“ war, erhofft sich Emmanuel Macron von diesem Treffen neue Verträge, einen Legitimitätsgewinn auf internationaler Ebene und eine klarere Positionierung Chinas gegenüber seinen Partnern Russland und Iran.

60 Jahre bilaterale Beziehungen

Im Januar würdigte Xi Jinping die Beziehungen zu Frankreich anlässlich des 60. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen und forderte als Reaktion auf die weltweiten Spannungen engere Beziehungen zwischen Peking und Paris.

„Beide Seiten sollten die bilateralen Beziehungen kontinuierlich ausbauen und auf die Unsicherheiten in der Welt mit stabilen Beziehungen zwischen China und Frankreich reagieren“, erklärte Xi Jinping.

Frankreich hatte 1964 auf Anregung von General de Gaulle als erstes großes westliches Land diplomatische Beziehungen auf Botschafterebene mit China aufgenommen. Diese Entscheidung wird übrigens von chinesischen Beamten regelmäßig als Beispiel für „unabhängige Diplomatie“ angeführt.

Im Jahr 2024 erscheinen die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Frankreich und China jedoch zunehmend unausgewogen, mit einem Rekord-Handelsdefizit von über 50 Milliarden Euro im Jahr 2022, das bis 2024 auf 60 Milliarden Euro ansteigen soll.

Frankreich ist übrigens nicht der einzige Empfänger dieses traurigen Rekords, die EU-Länder haben mit dem chinesischen Regime ein Gesamtdefizit von 400 Milliarden Euro.

Während die großen französischen Unternehmen (Luft- und Raumfahrt, Lebensmittelindustrie, Luxusgüter und Kosmetik) weiterhin Gewinne in China machen, sind die Gewinne bei allen französischen Produkten weit weniger deutlich.

„Die allseitige Öffnung für den chinesischen Staatskapitalismus, die die Deindustrialisierung und den Verlust von Wettbewerbsvorteilen bei zahlreichen Produkten mit hoher Wertschöpfung begünstigt“, analysieren die Forscher Emmanuel Lincot und Paco Milhiet.

Ihrer Meinung nach haben sich die europäischen Politiker weitgehend vom Mythos eines chinesischen Staates täuschen lassen, die sich nach ihrem Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO) im Jahr 2001 an die Regeln des Welthandels halten würde. Sie waren nicht in der Lage, auf die protektionistischen Maßnahmen Chinas auf seinem Binnenmarkt oder die versteckten Subventionen der Kommunistischen Partei für die chinesische Industrie zu reagieren.

Im Gegenzug hat sich das Reich der Mitte durch den Zugang zu den französischen und europäischen Märkten erdrückende Vorteile in großen Teilen der Weltwirtschaft verschafft, für die die Folgen für die europäische Industrie irreversibel sein könnten.

Der Westen beginnt, seine Muskeln zu zeigen

2021 bezeichnete die NATO China unmissverständlich als Konkurrenten und Bedrohung für die internationale Ordnung, während die EU 2022 die Kommunistische Partei Chinas (KPC) als „systemischen Rivalen“ bezeichnete. Im Jahr 2023 richtete die in Hiroshima versammelte G7 kaum verhohlene Vorwürfe an die Regierung in Peking und erklärte, dass jeglicher „wirtschaftlicher Zwang“ „Konsequenzen“ haben werde.

Ende Januar 2024 stellten EU-Kommissare eine Reihe von Initiativen zum Schutz der wirtschaftlichen Interessen Europas vor, darunter auch die Stärkung des Kontrollmechanismus für ausländische Investitionen.

Das Ziel der EU ist es, die Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit des alten Kontinents anzugehen und zu verhindern, dass seine sensiblen Technologien und Infrastrukturen in die Hände von Rivalen wie China fallen.

Diese Erklärung erfolgte vor dem Hintergrund bereits bestehender Spannungen mit China. „Das Image der EU in den Bereichen Wirtschaft und internationaler Handel steht auf dem Spiel“, antwortete der Sprecher des Außenministeriums Wang Wenbin und forderte Brüssel auf, keine „Anti-Globalisierungs“-Maßnahmen zu ergreifen.

Anfang April leitete die Europäische Union eine Untersuchung gegen chinesische Hersteller von Windkraftanlagen ein, denen vorgeworfen wurde, Subventionen vom chinesischen Regime zu erhalten und damit den Wettbewerb auf dem europäischen Markt zu verzerren.

Diese Praxis wurde bereits in der Automobil-, Eisenbahn- und Solarzellenbranche beanstandet und führte zu unlauterem Wettbewerb bei Ausschreibungen in Europa. Als Reaktion darauf leitete die Parteiführung in Peking eine „Antisubventions“-Untersuchung ein, die sich gegen die Einfuhr von Cognac richtete, dessen wichtigster Exportmarkt Frankreich ist.

USA und Deutschland zeigen sich unbeeindruckt

Letzte Woche erklärte Joe Biden, dass chinesische Stahlunternehmen sich nicht darum kümmern, Gewinne zu erzielen, da die chinesische Regierung sie reichlich subventioniere: „Sie stehen nicht im Wettbewerb, sie betrügen“, sagte er. Zur gleichen Zeit kündigte der US-Präsident an, die Zölle auf Stahl und Aluminium aus China verdreifachen zu wollen, um die US-Industrie zu schützen.

„Wir haben die USA immer aufgefordert, die Prinzipien des fairen Wettbewerbs aufrichtig zu respektieren, die WTO-Regeln einzuhalten und ihre protektionistischen Maßnahmen gegen China sofort einzustellen“, sagte der chinesische Sprecher Lin Jian – Regeln, die die KPC als erste nicht einhält.

Ein ähnliches Kräfteverhältnis bot der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz während seines viertägigen diplomatischen Besuchs in China, als er die gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen Deutschlands und Chinas (dritt- bzw. zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt) ansprach. Und die Tatsache, sich nicht in den Krieg in der Ukraine einzumischen, indem man Russland und seine Rüstung unterstütze.

Dies „berührt direkt unsere grundlegenden Interessen“, sagte der Bundeskanzler an die Adresse des chinesischen Regimechefs, und „indirekt schaden sie der gesamten internationalen Ordnung, weil sie einen Grundsatz der Charta der Vereinten Nationen verletzen – den Grundsatz der Unverletzlichkeit der Grenzen von Staaten“, fügte er hinzu.

Daraufhin antwortete Xi Jinping, scheinbar aus dem Hinterhalt in martialischem Ton: „Verfolgen Sie nicht Ihre eigenen Interessen, beruhigen Sie die Lage und gießen Sie kein Öl ins Feuer“ – die KP Chinas ist diejenige, die hinter den Kulissen ihre eigenen Interessen verfolgt, die Lage nicht beruhigt und Öl ins Feuer gießt.

Was man von Frankreich erwarten könnte

Frankreich hat sich gegenüber Peking schon immer viel zaghafter verhalten. Für das Treffen im Mai heißt es aus französischen diplomatischen Quellen, dass Emmanuel Macron beabsichtige, Xi Jinping eine „feste Botschaft“ zu übermitteln.

Man erinnert sich an Emmanuel Macron, der im April 2023 von einer Reise nach China zurückkehrte und die Europäische Union aufforderte, in der Taiwan-Frage nicht „Gefolgsmann“ der USA zu sein. Diese Äußerungen hatten im Westen zu heftiger Kritik geführt und waren von der KP Chinas weitgehend begrüßt worden.

Der im In- und Ausland angeschlagene Macron könnte das Treffen mit Xi Jinping nutzen, um einen diplomatischen Triumph zu inszenieren, meint „Die Welt“, die vom „Courrier International“ zitiert wird. Es wird die erste Auslandsreise des Führers der Kommunistischen Partei Chinas seit der Covid-19-Pandemie sein, eine Gelegenheit für die beiden Länder, ihre sehr enge Freundschaft zu demonstrieren und gleichzeitig ihr internationales Image aufzupolieren.

Nach Ansicht der Wissenschaftler Emmanuel Lincot und Paco Milhiet hat Frankreich 60 Jahre lang eine Ambivalenz gegenüber China gepflegt. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern ist unausgewogen – zwischen sehr großen Verträgen für große französische Unternehmen und einem sehr großen Handelsdefizit auf nationaler Ebene. Zunächst sprach man von „50 Verträgen zum 50. Jahrestag“ der bilateralen Beziehungen, jetzt spricht man von „60 Milliarden Defiziten zum 60. Jahrestag“.

Den Forschern zufolge ist die französische Positionierung gegenüber dem chinesischen Regime ein typisches Beispiel für eine Politik des „Gleichzeitig“: Frankreich trägt einerseits zu den wichtigsten multilateralen Organisationen bei, die ihre Positionen gegen Peking verschärfen (G7, NATO, EU). Es bleibt aber andererseits gleichzeitig dem Regime nahe, um seine Interessen zu verteidigen und ihm Unterstützung zu gewähren.

Wenn es noch „einen über zwei Jahrzehnte währenden Pakt zwischen der Großartigkeit Frankreichs und der Freiheit der Welt“ gäbe, wie General de Gaulle sagte, würde man weniger Schweigen in der Frage der Menschenrechte – deren Lage in China dramatisch ist – und mehr Entschlossenheit gegenüber der größten Tyrannai der Welt erwarten.

Der Artikel erschien zuerst in der französischen Epoch Times unter dem Titel: „Que peut-on attendre de la rencontre entre Emmanuel Macron et Xi Jinping?“. (Deutsche Bearbeitung ks)