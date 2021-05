1. Mai Großdemonstration in Montreal gegen Corona-Beschränkungen

Demonstranten marschieren am 1. Mai 2021 in Montreal gegen die neuen Covid-19-Beschränkungen, also gegen die Maskentragepflicht und Ausgangssperren. Foto: ANDREJ IVANOV / AFP über Getty Images

Im kanadischen Montreal sind am Samstag zehntausende Menschen gegen die Corona-Beschränkungen der Regierung auf die Straße gegangen.

Kanadische Medien sprachen von etwa 30.000 Teilnehmern andere Quellen sprechen von mehr als 50.000 Teilnehmern. Die Demonstranten protestierten gegen das Tragen von Masken, die Ausgangssperre sowie Gesundheitspässe (Corona-Impfpässe).

Die Kundgebung blieb zumeist friedlich. Die Polizei nahm einige Demonstranten zu Beginn des Marsches am Olympiastadion fest, wie ein AFP-Reporter berichtete.

The eternal shitbags at the Montreal Police just choked a guy for not wearing a mask.pic.twitter.com/PIMJOypXbA — Keean Bexte (@TheRealKeean) May 1, 2021

Das Olympiastadion in Montreal ist eines der größten Covid-19-Impfzentren des Landes. Es musste am Samstag wegen der Demonstration geschlossen werden.

Die Demonstranten bezeichneten die von der Regierung der Provinz Quebec auferlegten Regeln als „ungerechtfertigt“. Kanada hat rund 37 Millionen Einwohner. (afp/er)

