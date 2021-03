13 Tote bei Angriff auf Polizei-Konvoi in Mexiko

Eine Polizeiaktion in Guadalajara, Mexiko, drei Menschen getötet wurden. Foto: ULISES RUIZ / AFP über Getty Images

In Mexiko sind bei einem Angriff einer Verbrecherbande auf einen Polizei-Konvoi mindestens 13 Menschen getötet worden. Die Angreifer attackierten den Konvoi nach offiziellen Angaben am Donnerstag in Coatepec Harinas im Bundesstaat México aus einem Hinterhalt heraus.

Wie die Sicherheitsbehörde von México und die Staatsanwaltschaft mitteilten, wurden fünf Polizisten und acht Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft getötet.

Ihr Konvoi war demnach an einem Einsatz gegen kriminelle Gruppen aus der Region beteiligt. Die Behörde und die Staatsanwaltschaft machten keine Angaben dazu, welche kriminelle Gruppe hinter dem Angriff stecken könnte. Die Nationalgarde, das Verteidigungsministerium und die Marine leiteten eine Fahndung nach den Angreifern ein.

Der Bundesstaat México, der die Hauptstadt Mexiko-Stadt umgibt, leidet besonders unter der Gewalt rivalisierender Drogenkartelle. Seit dem Beginn eines umstrittenen Armeeeinsatzes gegen die Banden im Jahr 2006 starben mehr als 300.000 Menschen im mexikanischen Drogenkrieg. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!