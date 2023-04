16 Tote und neun Verletzte bei Brand in Wohngebäude in Dubai

Bilder des aktuellen Brandes in Dubai liegen nicht vor. Die Dubaier Feuerwehr hat deutsche Vorbilder, die Brandbekämpfung erfolgt ähnlich wie hier. Hier ein emiratischer Feuerwehrmann bei Nachlöscharbeiten nach einem Brand in einem Lagerhaus im Industriegebiet Rashidiya 2006. Foto: HAIDER SHAH/AFP via Getty Images